Bülent Arınç'tan Yine Yeni AKP'lilere Muhalefet: Mehmet Uçum'u mu Hedef Aldı?
Bülent Arınç'tan Yine Yeni AKP'lilere Muhalefet: Mehmet Uçum'u mu Hedef Aldı?
Recep Tayyip Erdoğan'a ara ara sitem edip, Erdoğan'a sevgisini sunarak röportajlarını bitiren Bülent Arınç'tan yeni açıklamalar geldi. Yeni süreçle ilgili konuşan Arınç, DEM'in değil MHP'nin süreci yönetmesi gerektiğini söyledi. AKP içindeki bazı isimleri de hedef alan Arınç sert ifadeler kullandı. Arınç, 'fırıldak' diyerek çıkıştığı isme ağır ifadeler kulllandı. Arınç'ın ifadelerinin adresinin ise Cumhurbaşkanı Danışmanı olduğu iddia edildi.
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Bülent Arınç'ın "özgül bir ağırlığı" olduğunu iddia ettiği günlerden beri sık sık AKP'yi eleştiriyor ve muhalefete hak veren açıklamalar yapıyor. Günün sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostluk çağrısı yapıyor.
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Bu açıklamaların birçoğunda da kendiden sonra AKP'li olmuş isimleri hedef olarak seçiyor. Bu kez ağır ifadelerle hedef aldığı kişinin Mehmet Uçum olduğu iddia edildi.
Arınç, "Adam geçmişte marksist; komünist partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış vesaire..." diyerek Marksist geçmişi bulunan Mehmet Uçum'a gönderme yaptığı düşünülüyor.
"ma şimdi bakıyoruz devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne..." diyen Arınç, "fırıldak" ifadesini de kullandı.
Arınç, "Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak? Nasıl döndün sen, nasıl fırıldak oldun böyle?" açıklaması yaptı.
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Arınç, yerine kayyum atanan Ahmet Türk ve davaları devam eden Sırrı Süreyya Önder yerine MHP'nin süreci yönetmekte daha iyi yol alabileceğini iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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