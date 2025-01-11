Bülent Arınç'tan Yine Yeni AKP'lilere Muhalefet: Mehmet Uçum'u mu Hedef Aldı?

Arınç, 'Onları seviyorum ve takdir ediyorum yanlış anlaşılmasın. Ama DEM Parti bu heyetle bir partinin karşısına gittiği zaman... Topal ördek gibi affedersiniz. Yahu sen gelmişsin, cezaevine gireceksin, sen neyi temsil ediyorsun?' dedi.