Savcı Adayı Mithat Can Yalman Annesine, Ablasına ve Kız Arkadaşına Notlar Bırakmış
Savcı Adayı Mithat Can Yalman Annesine, Ablasına ve Kız Arkadaşına Notlar Bırakmış
Dün gece genç bir savcı adayının intihar haberi ile sarsılmıştık. Mobbing ve tehdide maruz kaldığını söyleyen savcı adayı hayatına kıymıştı. Bunu yaparken de birçok yolu denediğini ancak muhatap bulamadığını söylemişti. Genç savcının 'kamuoyu' ile paylaştığı veda yazısının ardından benzer notları ailesine de bıraktığı ortaya çıktı. Annesi, ablası ve kız arkadaşına notlar bırakan Yalman, mektuplarda 'artık yapacak bir şeyim kalmadı' dediği görülüyor.
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Türkiye dün gece savcı adayı Mithat Can Yalman'ın intihar haberiyle sarsıldı. Vedasını ve çaresizliğini sosyal medya hesabından paylaşan savcı adayı otel odasında ölü bulunmuştu.
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Bugünse genç savcı adayının ailesine bıraktığı notlar ortaya çıktı. Ekran Haber'in paylaştığı notlarda Yalman "Artık yapacak bir şeyim kalmadı" diyor.
Yalman, "Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum. Yaptığım şeyin bencil ve iğrenç bir şey olduğunu biliyorum ama artık yapacak bir şeyim kalmadı..." diyerek aile üyelerine de paylaşım haricinde bir veda ettiği görülüyor.
Mithat Can Yalman'ın bıraktığı notlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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