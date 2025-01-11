Savcı Adayı Mithat Can Yalman Annesine, Ablasına ve Kız Arkadaşına Notlar Bırakmış

Dün gece genç bir savcı adayının intihar haberi ile sarsılmıştık. Mobbing ve tehdide maruz kaldığını söyleyen savcı adayı hayatına kıymıştı. Bunu yaparken de birçok yolu denediğini ancak muhatap bulamadığını söylemişti. Genç savcının 'kamuoyu' ile paylaştığı veda yazısının ardından benzer notları ailesine de bıraktığı ortaya çıktı. Annesi, ablası ve kız arkadaşına notlar bırakan Yalman, mektuplarda 'artık yapacak bir şeyim kalmadı' dediği görülüyor.