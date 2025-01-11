Ali Koç ve Sergen Yalçın Fenerbahçe İçin Bir Araya Geldi

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe ligde rakibi Galatasaray'ın puan farkıyla arkasına düştü. Yönetim çözümler aramaya devam ediyor. Transfer çalışmaları sürürken sürpriz bir buluşma haberi geldi. Odatv'nin iddiasına göre Ali Koç, Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Yalçın'ın Fenerbahçe ile ilgili tavsiyeler verdiği iddia edildi.

Kaynak