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Ali Koç ve Sergen Yalçın Fenerbahçe İçin Bir Araya Geldi

Ali Koç ve Sergen Yalçın Fenerbahçe İçin Bir Araya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 17:34 Son Güncelleme: 11.01.2025 - 17:40

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe ligde rakibi Galatasaray'ın puan farkıyla arkasına düştü. Yönetim çözümler aramaya devam ediyor. Transfer çalışmaları sürürken sürpriz bir buluşma haberi geldi. Odatv'nin iddiasına göre Ali Koç, Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Yalçın'ın Fenerbahçe ile ilgili tavsiyeler verdiği iddia edildi. 

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Fenerbahçe rakibi Galatasaray'la 8 puanlık farkı kapatmak için dört bir koldan çalışmaya devam ediyor. Gündemin ana maddesi ise transferler...

Fenerbahçe rakibi Galatasaray'la 8 puanlık farkı kapatmak için dört bir koldan çalışmaya devam ediyor. Gündemin ana maddesi ise transferler...

Bu yoğun gündemde Odatv de ilginç bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Ali Koç ve Sergen Yalçın, Fenerbahçe için bir araya geldi.

Bu yoğun gündemde Odatv de ilginç bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Ali Koç ve Sergen Yalçın, Fenerbahçe için bir araya geldi.

Sergen Yalçın'a görüşme teklif eden Koç, "trafik" nedeniyle gelemeyeceğini söyleyen Sergen Yalçın'a Koç trafiğe takılmaması için Bebek'e teknesini gönderdi.

Sergen Yalçın'a görüşme teklif eden Koç, "trafik" nedeniyle gelemeyeceğini söyleyen Sergen Yalçın'a Koç trafiğe takılmaması için Bebek'e teknesini gönderdi.

Yalıda gerçekleşen toplantıda Sergen Yalçın, puan farkının kapanabileceğini rahat olmaları gerektiğini tavsiye etti.

Yalıda gerçekleşen toplantıda Sergen Yalçın, puan farkının kapanabileceğini rahat olmaları gerektiğini tavsiye etti.

Transfer konusunda da tavsiyeler veren Yalçın, takıma iki iyi forvet bir de iyi savunmacı alınması gerektiğini söyledi.

Transfer konusunda da tavsiyeler veren Yalçın, takıma iki iyi forvet bir de iyi savunmacı alınması gerektiğini söyledi.
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Sergen Yalçın en büyük sorunun konsantrasyon olduğunu söylerken Mourinho'nun da kenarda öylesine duran bir görüntü verdiğini konsantre görünmediğini söyledi.

Sergen Yalçın en büyük sorunun konsantrasyon olduğunu söylerken Mourinho'nun da kenarda öylesine duran bir görüntü verdiğini konsantre görünmediğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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