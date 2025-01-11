Tülin Şahin'in Adı StarFan Projesi Kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'ndaki Yıldızlara Yazıldı!
Tülin Şahin'in Adı StarFan Projesi Kapsamında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'ndaki Yıldızlara Yazıldı!
Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Tülin Şahin, bu sefer bambaşka bir olayla öne çıktı. Ünlü modelin adı StarFan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlara yazıldı!
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Ülkemizin en ünlü modellerinden bir tanesi olan Tülin Şahin, hem kariyeriyle hem de özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Şu sıralar dünya tatlısı kızı Siena Leyla'yla ilgilenen ünlü manken bu sefer bambaşka bir konuyla gündemimize oturdu.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve sarı-lacivertli kulübün pek çok projesinde destek çıkan Şahin yine yepyeni bir projede yer aldı.
Tülin Şahin'in adı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 'Efsane Yol’daki yıldızlar arasına eklendi.
Kariyerinde 25. yılını kutlayan Tülin Şahin, “Fenerbahçe ve StarFan’in bu jesti benim için çok değerli. Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Sürekli biriken, çok özel anılarım var. Tüm camiaya teşekkür ederim” diyerek heyecanını aktardı.
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Tülin Şahin’in adının olduğu yıldızın hemen yanında, kendisi gibi maça gitmeyi çok seven 5 yaşındaki minik kızı Siena’nın da yıldızı var!
Belki denk gelmişsinizdir, sevimli Siena da tıpkı anneciği gibi bir sarı kanarya... 💛💙
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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