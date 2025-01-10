Serhat Akın Kendisine Gelen Geçmiş Olsun Mesajlarını Paylaştı: "Erden Timur'a Şaşırdım"

Serhat Akın uzun bir zaman sonra kameralar karşısına geçti. Serhat Akın'ın stüdyo çıkışında uğradığı saldırının ardından ilk yayınında ilginç açıklamaları oldu. Akın, geçmiş olsun mesajı gönderen kişilere dikkat çekti. Mourinho'nun 'tetikçi' cevabına da değinen Serhat Akın, Okan Buruk'a da değindi. Serhat Akın'ın Erden Timur açıklaması ise çok konuşuldu.