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Serhat Akın Kendisine Gelen Geçmiş Olsun Mesajlarını Paylaştı: "Erden Timur'a Şaşırdım"

Serhat Akın Kendisine Gelen Geçmiş Olsun Mesajlarını Paylaştı: "Erden Timur'a Şaşırdım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 23:49

Serhat Akın uzun bir zaman sonra kameralar karşısına geçti. Serhat Akın'ın stüdyo çıkışında uğradığı saldırının ardından ilk yayınında ilginç açıklamaları oldu. Akın, geçmiş olsun mesajı gönderen kişilere dikkat çekti. Mourinho'nun 'tetikçi' cevabına da değinen Serhat Akın, Okan Buruk'a da değindi. Serhat Akın'ın Erden Timur açıklaması ise çok konuşuldu.

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Saldırıya uğramasının ardından Serhat Akın ilk kez Sports Digitale ekranlarına çıktı ve yaşadıklarını anlattı.

Saldırıya uğramasının ardından Serhat Akın ilk kez Sports Digitale ekranlarına çıktı ve yaşadıklarını anlattı.

Serhat Akın, geçmiş olsun mesajı gönderen isimlerden şaşırdığı isimlere dikkat çekerek Mourinho'ya sitem etti.

Serhat Akın, geçmiş olsun mesajı gönderen isimlerden şaşırdığı isimlere dikkat çekerek Mourinho'ya sitem etti.

Serhat Akın, "Mourinho'ya beni sordular 'tetikçi işini iyi yapamamış' dedi." diyerek tepki gösterdi.

Serhat Akın, "Mourinho'ya beni sordular 'tetikçi işini iyi yapamamış' dedi." diyerek tepki gösterdi.

Serhat Akın, Fatih Terim ve Okan Buruk'un da aradığını söyledi ve en şaşırdığı ismin Erden Timur olduğunu anlattı.

Serhat Akın, Fatih Terim ve Okan Buruk'un da aradığını söyledi ve en şaşırdığı ismin Erden Timur olduğunu anlattı.

Serhat Akın, Erden Timur'la ilgili “Erden Timur'un 'Geçmiş olsun' diye aradığına çok şaşırdım. Boyuyla da ilgili hoş olmayan bir şey söylemiştim, insan o zaman özür dilemek gereği duyuyor.” dedi.

Serhat Akın, Erden Timur'la ilgili “Erden Timur'un 'Geçmiş olsun' diye aradığına çok şaşırdım. Boyuyla da ilgili hoş olmayan bir şey söylemiştim, insan o zaman özür dilemek gereği duyuyor.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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