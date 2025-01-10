Fenerbahçe Eski Trabzonsporlu Milli Oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı Listesine Aldı

Transfer sezonunda takımlar gerekli takviyeler için alternatifler arıyor. Fenerbahçe'de de Talisca transferinin tamamlanması an meselesi. Fenerbahçe savunmaya da takviye yapmak için kolları sıvadı. Listede ise Trabzonspor'un eski yıldızı var. Fenerbahçe, Khusanov'dan vazgeçti milli yıldız için şartları zorluyor.