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Fenerbahçe Eski Trabzonsporlu Milli Oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı Listesine Aldı

Fenerbahçe Eski Trabzonsporlu Milli Oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı Listesine Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 22:08

Transfer sezonunda takımlar gerekli takviyeler için alternatifler arıyor. Fenerbahçe'de de Talisca transferinin tamamlanması an meselesi. Fenerbahçe savunmaya da takviye yapmak için kolları sıvadı. Listede ise Trabzonspor'un eski yıldızı var. Fenerbahçe, Khusanov'dan vazgeçti milli yıldız için şartları zorluyor.

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Fenerbahçe devre arası eksikleri tamamlayarak şampiyonluk yarışında avantajlı konuma geçmek istiyor. Bunun için de takviyeler için kolları sıvadılar.

Fenerbahçe devre arası eksikleri tamamlayarak şampiyonluk yarışında avantajlı konuma geçmek istiyor. Bunun için de takviyeler için kolları sıvadılar.

Özbek yıldız Khusanov'un transfer bedeli sebebiyle bu transferden vazgeçen Fenerbahçe gözünü milli yıldıza dikti.

Özbek yıldız Khusanov'un transfer bedeli sebebiyle bu transferden vazgeçen Fenerbahçe gözünü milli yıldıza dikti.

Fenerbahçe'nin listesindeki isim Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin listesindeki isim Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan olduğu öğrenildi.

Ajax, Fenerbahçe'ye Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro üzerine satarsa bu transferden Trabzonspor'a da ödeme gidecek.

Ajax, Fenerbahçe'ye Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro üzerine satarsa bu transferden Trabzonspor'a da ödeme gidecek.

Spor Arena'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için Ajax'la masaya oturduğu iddia edildi.

Spor Arena'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için Ajax'la masaya oturduğu iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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