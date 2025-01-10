Suudi Arabistan'da Oynanan İspanya Kral Kupası'nda Futbolcu Eşleri Tacize Uğradıklarını Söyledi

Suudi Arabistan, bu yıl İspanya Kral Kupası'na ev sahipliği yaptı. Kral Kupası'na katılan takımlarda futbolcular da ailelerini buraya getirdi. Yarı tatil yarı iş şeklinde geçilen süreç skandala döndü. İddiaya göre stadyumda futbolcu eşlerinin izinsiz görüntüleri çekildi. Hatta bazı kadınlar tacize uğradı.