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Suudi Arabistan'da Oynanan İspanya Kral Kupası'nda Futbolcu Eşleri Tacize Uğradıklarını Söyledi

Suudi Arabistan'da Oynanan İspanya Kral Kupası'nda Futbolcu Eşleri Tacize Uğradıklarını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 19:21 Son Güncelleme: 10.01.2025 - 19:58

Suudi Arabistan, bu yıl İspanya Kral Kupası'na ev sahipliği yaptı. Kral Kupası'na katılan takımlarda futbolcular da ailelerini buraya getirdi. Yarı tatil yarı iş şeklinde geçilen süreç skandala döndü. İddiaya göre stadyumda futbolcu eşlerinin izinsiz görüntüleri çekildi. Hatta bazı kadınlar tacize uğradı.

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İspanya Kral Kupası'na bu yıl da Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı. Yeni pazarlar arayışıyla başlayan süreç skandalla bitti.

İspanya Kral Kupası'na bu yıl da Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı. Yeni pazarlar arayışıyla başlayan süreç skandalla bitti.

Dani Rodriguez'in eşi Cristina Palavra, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finali sonrası hem kendisinin hem de bazı Mallorca taraftarlarının tacize maruz kaldığını belirtti.

Dani Rodriguez'in eşi Cristina Palavra, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finali sonrası hem kendisinin hem de bazı Mallorca taraftarlarının tacize maruz kaldığını belirtti.

Palavra, "Çıkış biraz sıkıntılı geçti. Çocuklarla birlikte gittik ve güvenlik olmadan kaldık. Gerçek şu ki, bu ülkenin gençleri yakınımıza gelip bize fotoğraf çekmeye başladılar ve bizi taciz ettiler. Dominik Greif’in eşi Natali’yi de aynı şekilde." dedi.

Palavra, "Çıkış biraz sıkıntılı geçti. Çocuklarla birlikte gittik ve güvenlik olmadan kaldık. Gerçek şu ki, bu ülkenin gençleri yakınımıza gelip bize fotoğraf çekmeye başladılar ve bizi taciz ettiler. Dominik Greif’in eşi Natali’yi de aynı şekilde." dedi.

Mallorca'lı bir taraftar ise "Yüzlerce kişi koridor oluşturup bize hakaret etti, izinsiz fotoğraf çektiler, ensemize vurup rahatsız ettiler. Ancak en kötüsü kadınların yaşadıklarıydı. Kadınlar taciz edildi, izinsiz fotoğrafları çekildi… Evet, taciz edildiler." dedi.

Mallorca'lı bir taraftar ise "Yüzlerce kişi koridor oluşturup bize hakaret etti, izinsiz fotoğraf çektiler, ensemize vurup rahatsız ettiler. Ancak en kötüsü kadınların yaşadıklarıydı. Kadınlar taciz edildi, izinsiz fotoğrafları çekildi… Evet, taciz edildiler." dedi.

Organizasyonla ilgili çekinceler artarken İspanya'da da La Liga yönetimine Arabistan tercihi için tepki geldi.

Organizasyonla ilgili çekinceler artarken İspanya'da da La Liga yönetimine Arabistan tercihi için tepki geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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