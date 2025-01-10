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Galatasaray'da Karaborsa Bilet Davasında Yeni Bilgilere Ulaşıldı: Eski Personelden İtiraf

Galatasaray'da Karaborsa Bilet Davasında Yeni Bilgilere Ulaşıldı: Eski Personelden İtiraf

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 18:06

Yaz aylarında en çok konuşulan konularından biri de Galatasaray'ın adının karıştığı karaborsa bilet olayıydı. İddialar mahkemeye yansıdı. Bununla beraber, Galatasaray bununla ilgili kapalı bir divan da toplanmıştı. Davada bugün flaş bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre GSTV'nin eski çalışanı Ebru Gürsoy'dan itiraf haber geldi. 

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Savcılık Galatasaray'daki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma açmış ve soruşturma sonunda takipsizlik kararı vermişti.

Savcılık Galatasaray'daki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma açmış ve soruşturma sonunda takipsizlik kararı vermişti.

Ajansspor'dan Atilla Türker de bugün GSTV'de uzun yıllar görev yapan Ebru Gürsoy'un karaborsa bilet iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeye ulaştı.

Ajansspor'dan Atilla Türker de bugün GSTV'de uzun yıllar görev yapan Ebru Gürsoy'un karaborsa bilet iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeye ulaştı.

Karaborsanın kağıt bilet döneminden itibaren sürdüğünü söyleyen Gürsoy, "Ancak özellikle son 2 sezondur Galatasaray Kulübü'nde karaborsa faaliyetleri yoğun şekilde yapılmaktadır. Bu iş çok yönlü olarak devam etmektedir" dedi.

Karaborsanın kağıt bilet döneminden itibaren sürdüğünü söyleyen Gürsoy, "Ancak özellikle son 2 sezondur Galatasaray Kulübü'nde karaborsa faaliyetleri yoğun şekilde yapılmaktadır. Bu iş çok yönlü olarak devam etmektedir" dedi.

Gürsoy, rahatsız olduğu konuları sıralarken stada karaborsa için kriminal tiplerin olduğunu söyleyerek başladı: "Stadyumun ana nizamiyesinde güvenlik görevlilerinin, şüpheli ve güven vermeyen kişileri içeri almasına bizzat tanık olmuş bir taraftar olarak, bu durumdan derin bir rahatsızlık duyuyorum."

Gürsoy, rahatsız olduğu konuları sıralarken stada karaborsa için kriminal tiplerin olduğunu söyleyerek başladı: "Stadyumun ana nizamiyesinde güvenlik görevlilerinin, şüpheli ve güven vermeyen kişileri içeri almasına bizzat tanık olmuş bir taraftar olarak, bu durumdan derin bir rahatsızlık duyuyorum."

'Bu insanlar stadyuma maç izlemek için gelmeyen, karaborsacılık faaliyetleri ile uğraşmak için gelen kişilerdir.'

"Lig maçlarında genellikle UEFA odası müsait olduğundan karaborsacılık faaliyetleri bu odada gerçekleştirilmektedir." diyen Gürsoy bu bölümde isimleri de açıkladı:

"Lig maçlarında genellikle UEFA odası müsait olduğundan karaborsacılık faaliyetleri bu odada gerçekleştirilmektedir." diyen Gürsoy bu bölümde isimleri de açıkladı:

'Bu odaları genellikle Alper Narman, Eray Yazgan ve Bora Bahçetepe isimli şahıslar kullanmaktadır. Normalde kulüpte yeri olmayacak şekilde Alper Narman isimli şahsın taraftardan sorumlu direktör olarak atadıklarını öğrendim. Eray ve Bora yönetim kurulu üyesidir.'

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Dursun Özbek'in yaşı itibariyle bu teknolojiye hakim olamadığı için direkt işin içinde olmadığını söyleyen Gürsoy şunları aktardı:

Dursun Özbek'in yaşı itibariyle bu teknolojiye hakim olamadığı için direkt işin içinde olmadığını söyleyen Gürsoy şunları aktardı:

'Teyit edememekle birlikte, Ümit Karpuz isimli Dursun Özbek'in şoförü olan şahsın da Dursun başkana gidecek olan parayı kendi hesabına aldığı, bu işlerin de genellikle Dursun başkanın yaşı ve işin niteliği gereği teknoloji gerektirdiğinden, oğlu olan Gökhan Özbek tarafından yürütüldüğünü duydum'

Gürsoy, ilgili kişilerin neden bu işe girdiklerini de o kişilerin beyanlarına dayandırarak açıkladı. Gürsoy, bunları açıklamaması için tehdit de edildiğini söyledi:

Gürsoy, ilgili kişilerin neden bu işe girdiklerini de o kişilerin beyanlarına dayandırarak açıkladı. Gürsoy, bunları açıklamaması için tehdit de edildiğini söyledi:

'Eray ve Alper Narman isimli şahıslar Ahmet Yüce'ye giderek 'Biz bunu yaptık ama, neden yaptığımızı size söyleyeyim. Galatasaray'ın bilet ve kombinelerden yada çeşitli yerlerden elde ettiği gelirleri bankalar birliği tarafından 450'sinin kesinti yapıldığını, bizde bu kesintinin önüne geçebilmek için öyle bir sistem kurduk ki bankalar birliğine gitmeden Galatasaray'a kazanç oluşturuyoruz. Bu sebeple böyle bir işe girdik' şeklinde beyanda bulunduklarını öğrendim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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