Galatasaray'da Karaborsa Bilet Davasında Yeni Bilgilere Ulaşıldı: Eski Personelden İtiraf
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Davasında Yeni Bilgilere Ulaşıldı: Eski Personelden İtiraf
Yaz aylarında en çok konuşulan konularından biri de Galatasaray'ın adının karıştığı karaborsa bilet olayıydı. İddialar mahkemeye yansıdı. Bununla beraber, Galatasaray bununla ilgili kapalı bir divan da toplanmıştı. Davada bugün flaş bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre GSTV'nin eski çalışanı Ebru Gürsoy'dan itiraf haber geldi.
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Savcılık Galatasaray'daki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma açmış ve soruşturma sonunda takipsizlik kararı vermişti.
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Ajansspor'dan Atilla Türker de bugün GSTV'de uzun yıllar görev yapan Ebru Gürsoy'un karaborsa bilet iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeye ulaştı.
Karaborsanın kağıt bilet döneminden itibaren sürdüğünü söyleyen Gürsoy, "Ancak özellikle son 2 sezondur Galatasaray Kulübü'nde karaborsa faaliyetleri yoğun şekilde yapılmaktadır. Bu iş çok yönlü olarak devam etmektedir" dedi.
Gürsoy, rahatsız olduğu konuları sıralarken stada karaborsa için kriminal tiplerin olduğunu söyleyerek başladı: "Stadyumun ana nizamiyesinde güvenlik görevlilerinin, şüpheli ve güven vermeyen kişileri içeri almasına bizzat tanık olmuş bir taraftar olarak, bu durumdan derin bir rahatsızlık duyuyorum."
"Lig maçlarında genellikle UEFA odası müsait olduğundan karaborsacılık faaliyetleri bu odada gerçekleştirilmektedir." diyen Gürsoy bu bölümde isimleri de açıkladı:
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Dursun Özbek'in yaşı itibariyle bu teknolojiye hakim olamadığı için direkt işin içinde olmadığını söyleyen Gürsoy şunları aktardı:
Gürsoy, ilgili kişilerin neden bu işe girdiklerini de o kişilerin beyanlarına dayandırarak açıkladı. Gürsoy, bunları açıklamaması için tehdit de edildiğini söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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