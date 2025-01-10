Galatasaray'da Karaborsa Bilet Davasında Yeni Bilgilere Ulaşıldı: Eski Personelden İtiraf

'Eray ve Alper Narman isimli şahıslar Ahmet Yüce'ye giderek 'Biz bunu yaptık ama, neden yaptığımızı size söyleyeyim. Galatasaray'ın bilet ve kombinelerden yada çeşitli yerlerden elde ettiği gelirleri bankalar birliği tarafından 450'sinin kesinti yapıldığını, bizde bu kesintinin önüne geçebilmek için öyle bir sistem kurduk ki bankalar birliğine gitmeden Galatasaray'a kazanç oluşturuyoruz. Bu sebeple böyle bir işe girdik' şeklinde beyanda bulunduklarını öğrendim.'