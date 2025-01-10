TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 70 Milyon Liralık Rolls Royce Sevdası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dünyanın en lüks otomobil markası Rolls Royce sevdalısı olduğu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre Hacıosmanoğlu, üstelik bir tane Rolls Royce araca sahip değil. TFF Başkanı'nın garajında tam iki tane Rolls Royce araç bulunuyor. İki aracın piyasa değerinin 70 milyon TL olduğu ileri sürüldü.

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