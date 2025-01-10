TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 70 Milyon Liralık Rolls Royce Sevdası
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 70 Milyon Liralık Rolls Royce Sevdası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dünyanın en lüks otomobil markası Rolls Royce sevdalısı olduğu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre Hacıosmanoğlu, üstelik bir tane Rolls Royce araca sahip değil. TFF Başkanı'nın garajında tam iki tane Rolls Royce araç bulunuyor. İki aracın piyasa değerinin 70 milyon TL olduğu ileri sürüldü.
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İş insanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024’te Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı olarak seçilmişti. Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi’nin yerine gelmişti.
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Hacıosmanoğlu’nun dünyanın en pahalı araba markası olarak Rolls Royce tutkunu olduğu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un haberine göre Hacıosmanoğlu’nun iki Rolls Royce marka aracının toplam fiyatı 70 milyon TL.
‘Kraliyet Arabası’ olarak bilinen lüks aracı ikinci el olarak satın alan Hacıosmanoğlu’nun bu araca 25 milyon lira ödediği ileri sürüldü. Hatta Hacıosmanoğlu bu aracıyla memleketi Trabzon’da da görüldü.
Ancak diğer bir iddiaya göre bu araç tek değil… Hacıosmanoğlu’nun bir tane daha Rolls Royce marka aracı var. Lüks markanın Spectre-Coupe modeline de sahip olan Hacıosmanoğlu’nun bu aracının piyasa fiyatı 45 milyon TL.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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