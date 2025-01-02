Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 540 Milyon Lira Değerinde 50 Lüks Araç Ele Geçirdi
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 540 Milyon Lira Değerinde 50 Lüks Araç Ele Geçirdi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ithalat rejimi suistimal edilerek ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon lira değerinde 50 lüks araç ele geçirildi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller sonucunda, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek, detaylı bir inceleme başlatıldı.
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Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı, ilgili kişilerin ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.
Bu doğrultuda, 11 farklı ilde geçici ithalat rejimini suistimal etmek suretiyle ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon Türk lirası değerinde toplam 50 lüks araç ele geçirildi. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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