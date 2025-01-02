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TÜİK Verileri Öncesinde Memur ve Emekli Maaş Zammı İçin Masada Olan Rakamlar

TÜİK Verileri Öncesinde Memur ve Emekli Maaş Zammı İçin Masada Olan Rakamlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 13:07

Emekli maaş zammı yarın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak. 3 Ocak Cuma günü enflasyon rakamlarıyla altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak ve emekliler bu farka göre maaş alacak. Emeklilerin 5 aylık verilerine göre kesin olarak elde ettikleri zam oranı yüzde 14.57.

Aralık ayı enflasyonun ne kadar geleceğine ve maaş zammının yüzde kaç olacağına dair kuvvetli tahminler mevcut.

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TÜİK, 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Altı aylık enflasyon farkıyla zam alacak olan memur ve emeklinin maaşı da netleşmiş olacak.

TÜİK, 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Altı aylık enflasyon farkıyla zam alacak olan memur ve emeklinin maaşı da netleşmiş olacak.

Emekliler, beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 14.57 zam oranını kesinleştirmiş oldu. Memurlar ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak.

Emekliler, beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 14.57 zam oranını kesinleştirmiş oldu. Memurlar ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak.

Beş aylık enflasyon şöyle:

  • Temmuz yüzde 3.23

  • Ağustos yüzde 2.47

  • Eylül yüzde 2.97

  • Ekim yüzde 2.88

  • Kasım yüzde 2.24

 Bu oranlara göre toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentileri yüzde 1.61. Merkez Bankası anketin göre ise aralık ayı tahminleri yüzde 1.72’yi gösteriyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentileri yüzde 1.61. Merkez Bankası anketin göre ise aralık ayı tahminleri yüzde 1.72’yi gösteriyor.

6 aylık enflasyon oranının yüzde 16.54 geleceği tahmin ediliyor.

6 aylık enflasyon oranının yüzde 16.54 geleceği tahmin ediliyor.

Mevcut en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL. Enflasyon farkını doğrudan zam olarak emeklilerin maaşına yüzde 16.54 zam yapılırsa en düşük maaş 14 bin 567 liraya yükselecek.

Zammın yüzde 16.54 olması halinde diğer emekli maaş tahminleri ise şöyle:

Zammın yüzde 16.54 olması halinde diğer emekli maaş tahminleri ise şöyle:

  • 14.000 TL  // 16.315 TL

  • 14.500 TL // 16.898 TL

  • 15.000 TL  // 17.481 TL

  • 20.000 TL // 23.308 TL

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Memur ve memur emeklisinin maaş zammının üzerine toplu sözleşme zammı eklenecek.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammının üzerine toplu sözleşme zammı eklenecek.

Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 10’luk sözleşme zammı almıştı. Şu anda en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL. Açıklanacak enflasyon farkına yüzde 6’lık zamma toplu sözleşme zammı eklenecek. 

Memur ve memur emeklisinin maaşına ise yaklaşık yüzde 13 zam bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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