TÜİK Verileri Öncesinde Memur ve Emekli Maaş Zammı İçin Masada Olan Rakamlar
TÜİK Verileri Öncesinde Memur ve Emekli Maaş Zammı İçin Masada Olan Rakamlar
Emekli maaş zammı yarın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak. 3 Ocak Cuma günü enflasyon rakamlarıyla altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak ve emekliler bu farka göre maaş alacak. Emeklilerin 5 aylık verilerine göre kesin olarak elde ettikleri zam oranı yüzde 14.57.
Aralık ayı enflasyonun ne kadar geleceğine ve maaş zammının yüzde kaç olacağına dair kuvvetli tahminler mevcut.
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TÜİK, 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Altı aylık enflasyon farkıyla zam alacak olan memur ve emeklinin maaşı da netleşmiş olacak.
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Emekliler, beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 14.57 zam oranını kesinleştirmiş oldu. Memurlar ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentileri yüzde 1.61. Merkez Bankası anketin göre ise aralık ayı tahminleri yüzde 1.72’yi gösteriyor.
6 aylık enflasyon oranının yüzde 16.54 geleceği tahmin ediliyor.
Zammın yüzde 16.54 olması halinde diğer emekli maaş tahminleri ise şöyle:
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Memur ve memur emeklisinin maaş zammının üzerine toplu sözleşme zammı eklenecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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