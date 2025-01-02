TÜİK Verileri Öncesinde Memur ve Emekli Maaş Zammı İçin Masada Olan Rakamlar

Emekli maaş zammı yarın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak. 3 Ocak Cuma günü enflasyon rakamlarıyla altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak ve emekliler bu farka göre maaş alacak. Emeklilerin 5 aylık verilerine göre kesin olarak elde ettikleri zam oranı yüzde 14.57.

Aralık ayı enflasyonun ne kadar geleceğine ve maaş zammının yüzde kaç olacağına dair kuvvetli tahminler mevcut.