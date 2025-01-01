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Yeni Yılın Yeni Rakamları: Kalem Kalem 2025’in Zamları ve Yenilikleri

Yeni Yılın Yeni Rakamları: Kalem Kalem 2025’in Zamları ve Yenilikleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 13:42

Her gün yeni zamlara uyandığımız 2024’ü geride bıraktık. Şimdi ise zamlarla girdiğimiz bir 2025 var… Sadece maaşlar yükseltilmedi, maaşlarla birlikte pek çok kaleme zam geldi. 

Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olmasıyla vergilere aynı oranda zam geldi. İşte 2025 yılının zamları ve yeni uygulamaları. 

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Zamlarla dolu 2024’ü geride bıraktık, 2025’e ise yeni zamlarla girdik. Asgari ücret zammı, önümüzdeki günlerde yapılacak emekli maaş zammı derken beraberinde pek çok kalemde fiyat artışı gerçekleşti.

Zamlarla dolu 2024’ü geride bıraktık, 2025’e ise yeni zamlarla girdik. Asgari ücret zammı, önümüzdeki günlerde yapılacak emekli maaş zammı derken beraberinde pek çok kalemde fiyat artışı gerçekleşti.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş, 2025’in zamlarını ve yeni uygulamalarını derledi 👇

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş, 2025’in zamlarını ve yeni uygulamalarını derledi 👇

Kaynak

Plastik poşete zam geldi. Plastik poşet ilk olarak 2019’da hayata geçirildi. O tarihten bu yana 25 kuruştan satılan plastik poşet 50 kuruşa yükseltildi.

Plastik poşete zam geldi. Plastik poşet ilk olarak 2019’da hayata geçirildi. O tarihten bu yana 25 kuruştan satılan plastik poşet 50 kuruşa yükseltildi.

Elektrikte ‘harcadığın kadar fatura’ dönemi.

Elektrikte ‘harcadığın kadar fatura’ dönemi.

Ayda 1.50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen aboneler artık sübvansiyondan yararlanmayacak. 1.050 TL üzeri gelen fatura 2 bin lirayı aşabilecek. Şubat ayından itibaren geçerli olacak.

İlkokulda karne dönemi bitti.

İlkokulda karne dönemi bitti.

Milli Eğitim Bakanlığı karneler ile ilgili yeni bir karar aldı. 17 Ocak’tan itibaren ilkokul birinci sınıf öğrencileri karne almayacak. Karnenin yerine gelişim raporu verilecek. Bu gelişim raporu öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içerecek.

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Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93.

Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olmasıyla pek çok vergi de aynı ortanda zamlandı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Kira istisnası 47 bin liraya çıktı.

Kira istisnası 47 bin liraya çıktı.

33 bin lira olan kira istisna tutardı 47 bin liraya yükseltildi. ÖTV istisna tutarı ise 2 milyon 290 bin liraya çıkarıldı.

Yemek parası ve yol parasına artış.

Yemek parası ve yol parasına artış.

Yemek parası istisna tutarı 240 liraya, yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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