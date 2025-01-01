Yeni Yılın Yeni Rakamları: Kalem Kalem 2025’in Zamları ve Yenilikleri
Yeni Yılın Yeni Rakamları: Kalem Kalem 2025’in Zamları ve Yenilikleri
Her gün yeni zamlara uyandığımız 2024’ü geride bıraktık. Şimdi ise zamlarla girdiğimiz bir 2025 var… Sadece maaşlar yükseltilmedi, maaşlarla birlikte pek çok kaleme zam geldi.
Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olmasıyla vergilere aynı oranda zam geldi. İşte 2025 yılının zamları ve yeni uygulamaları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamlarla dolu 2024’ü geride bıraktık, 2025’e ise yeni zamlarla girdik. Asgari ücret zammı, önümüzdeki günlerde yapılacak emekli maaş zammı derken beraberinde pek çok kalemde fiyat artışı gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş, 2025’in zamlarını ve yeni uygulamalarını derledi 👇
Plastik poşete zam geldi. Plastik poşet ilk olarak 2019’da hayata geçirildi. O tarihten bu yana 25 kuruştan satılan plastik poşet 50 kuruşa yükseltildi.
Elektrikte ‘harcadığın kadar fatura’ dönemi.
İlkokulda karne dönemi bitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93.
Kira istisnası 47 bin liraya çıktı.
Yemek parası ve yol parasına artış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın