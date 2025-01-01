Yeni Yılın Yeni Rakamları: Kalem Kalem 2025’in Zamları ve Yenilikleri

Her gün yeni zamlara uyandığımız 2024’ü geride bıraktık. Şimdi ise zamlarla girdiğimiz bir 2025 var… Sadece maaşlar yükseltilmedi, maaşlarla birlikte pek çok kaleme zam geldi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olmasıyla vergilere aynı oranda zam geldi. İşte 2025 yılının zamları ve yeni uygulamaları.

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