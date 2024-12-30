Motorlu Taşıtlar Vergisi Zammı Belli Oldu: 2025’te En Düşük MTV 4 Bin 835 TL’ye Çıktı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Zammı Belli Oldu: 2025’te En Düşük MTV 4 Bin 835 TL’ye Çıktı
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YDO, 2025 yılı için yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu oran pek çok vergi için geçerli olacak. Resmi Gazete’nin yayımlanan mükerrer sayısında MTV zammı açıklandı.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne YDO oranında zam yapıldı. En düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.
MTV tutarı şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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