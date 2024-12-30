Motorlu Taşıtlar Vergisi Zammı Belli Oldu: 2025’te En Düşük MTV 4 Bin 835 TL’ye Çıktı

Pek çok vergi harcını belirleyen yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. 2025’te geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre artırıldı. Böylece sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 835 TL’ye ulaştı.