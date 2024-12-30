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Motorlu Taşıtlar Vergisi Zammı Belli Oldu: 2025’te En Düşük MTV 4 Bin 835 TL’ye Çıktı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Zammı Belli Oldu: 2025’te En Düşük MTV 4 Bin 835 TL’ye Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 18:13

Pek çok vergi harcını belirleyen yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. 2025’te geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre artırıldı. Böylece sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 835 TL’ye ulaştı.

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YDO, 2025 yılı için yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu oran pek çok vergi için geçerli olacak. Resmi Gazete’nin yayımlanan mükerrer sayısında MTV zammı açıklandı.

YDO, 2025 yılı için yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu oran pek çok vergi için geçerli olacak. Resmi Gazete’nin yayımlanan mükerrer sayısında MTV zammı açıklandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne YDO oranında zam yapıldı. En düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne YDO oranında zam yapıldı. En düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

MTV tutarı şöyle oldu:

MTV tutarı şöyle oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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