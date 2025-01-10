Fenerbahçe, Hataylı Depremzede Çocukları İstanbul'da Ağırladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da yaşayan 16 TED bursiyeri çocuğu ve ailelerini İstanbul’da ağırladı. Fenerbahçeli Yarınlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Sarı-lacivertli kulübün organizasyonuyla İstanbul’a gelen çocuklar ve aileleri, Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu’na katılarak kulübün tarihini ve başarılarını yakından tanıma fırsatı buldu.