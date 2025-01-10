Fenerbahçe, Hataylı Depremzede Çocukları İstanbul'da Ağırladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da yaşayan 16 TED bursiyeri çocuğu ve ailelerini İstanbul’da ağırladı. Fenerbahçeli Yarınlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Sarı-lacivertli kulübün organizasyonuyla İstanbul’a gelen çocuklar ve aileleri, Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu’na katılarak kulübün tarihini ve başarılarını yakından tanıma fırsatı buldu.
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Etkinlik kapsamında misafirler, Kadıköy’de oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasını tribünden izleyerek maç coşkusuna ortak oldu. Ziyaret sadece futbol heyecanıyla sınırlı kalmadı. Çocuklar ve aileleri, İstanbul’da gerçekleştirilen kültür turlarıyla şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Hatay’ın ve oradaki çocuklarımızın her zaman yanındayız” mesajı paylaşıldı.
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İlk kez takımımla gurur duydum 💙💛