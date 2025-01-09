Anne Terliğini Yedi: Wanda Nara'nın Oğlu, Icardi ve Sevgilisi China Suarez'e Yorum Yapınca Kıyamet Koptu!
Icardi'yle boşanma sürecine girer girmez L-Gante'yle aşkını ilan eden, ardından Keita Balde'yle de Icardi'yi aldattığı ortaya çıkan ve kirli çamaşırları tek tek ortaya dökülen Wanda Nara, L-Gante'ye hoşçakal demiş, inzivaya çekilmişti.
Kızlarının velayetini almakta kararlı olan Icardi'den ise geçtiğimiz saatlerde bomba hamleler arka arkaya geldi. Önce kızlarıyla, Wanda Nara'nın hiç hazzetmediği China Suarez'le fotoğraflarını paylaşarak yeni aşk dedikodularını doğrulayan Icardi, sonra da sevgilisiyle ilk pozlarını paylaştı.
Wanda'nın oğlu Benedicto Lopez'den Icardi'nin son gönderisine alkışlar alevler geldi ama Benedicto, bugün anne terliğiyle de tanışmak zorunda kaldı!
Aylardır gündemimizde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ile zamanında biricik eşi olarak andığımız Wanda Nara'nın gelgitli boşanma süreci var.
Olay oldukça karmaşık, hiçbirimizin de çiftin toksikliğine tahammülü kalmadı ama mesele Wanda Nara'nın boşanmak istemesi ve hemen ardından Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle aşkını ilan etmesiyle patlamıştı hatırlarsanız.
L-Gante ve Wanda Nara aylarca keyfine baktı, Icardi'yi kudurtmak için de ellerinden geleni yaptılar. Fakat Wanda'nın başrolünde olduğu futbolcu Keita Balde'yle ihanet mevzusu da patlak verince işler sarpa sardı.
Kızlarının velayetini isteyen Icardi, bu sefer gözü kara davrandı ve Wanda'nın kirli çamaşırları dökülmeye başladıkça Wanda da geri çekilmeye başladı. Önce L-Gante'yle ayrıldığını duyurdu, sonra da "çocuklarımın güçlü annelerine ihtiyacı var" dedi.
Ama karma diye bir şey var işte! Geçtiğimiz saatlerde Mauro Icardi, Wanda Nara'nın baş düşmanı China Suarez'le kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak bir süredir dönen aşk dedikodularını ilk elden doğruladı.
Wanda Nara ve China Suarez'in aşk dolu pozları sosyal medyada anında viral oldu. Herkes Suarez'in güzelliğini övüyordu ki...
Icardi'nin aşk gönderisine Wanda Nara'nın oğlu Benedicto Lopez'den bir yorum geldi!
Üvey babası ve yeni aşkına alevler ve kalpler bırakan Benedicto Lopez, geçtiğimiz saatlerde anne terliğiyle de tanışmış oldu!
Şu sıralarda serum taktırmış fenalaşmış halde oturduğunu düşündüğümüz Wanda Nara hemen acil müdahalede bulunarak oğlu Benedicto'ya yorumunu sildirdi. Hatta Icardi'yi de takipten çıkarttırdı! 😂
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