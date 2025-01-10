Ebrar Karakurt ve Zehra Aydın'ın Yeni Takımları Belli Oluyor
Ebrar Karakurt ve Zehra Aydın'ın Yeni Takımları Belli Oluyor
Filenin Sultanları'nın iki yıldız ismi yaz aylarında transfer heyecanı yaşayacak. İki ismin de sözleşme süreleri bu yaz bitiyor. Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş ve Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt'un da takımlarından ayrılacağı düşünülüyor. iki isimle ilgili İtalya basınından transfer iddiası geldi. İddiaya göre Ebrar ligimize geri dönüyor Zehra gidiyor.
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Filenin Sultanları'nın iki yıldızı Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İddianın adresi bu kez İtalya...
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İtalyan gazeteci Alessandro Garotta'ya göre Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar, Türkiye'ye dönüyor.
Habere göre Ebrar sözleşmesinin ardından Rusya'dan ayrılacak ve Eczacıbaşı Dynavit'e imza atacak.
En önemli transfer iddiası ise Zehra Güneş'le ilgiliydi. Zehra Güneş'in Vakıfbank'tan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken yeni takımının da adı verildi.
Zehra'nın iddiaya göre İtalyan ekiplerinden Sandicci'nin radarına girdiği, kulübüyle sözleşme yenilemediği takdirde İtalyan ekibiyle anlaşacağı yazıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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