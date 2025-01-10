Ebrar Karakurt ve Zehra Aydın'ın Yeni Takımları Belli Oluyor

Filenin Sultanları'nın iki yıldız ismi yaz aylarında transfer heyecanı yaşayacak. İki ismin de sözleşme süreleri bu yaz bitiyor. Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş ve Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt'un da takımlarından ayrılacağı düşünülüyor. iki isimle ilgili İtalya basınından transfer iddiası geldi. İddiaya göre Ebrar ligimize geri dönüyor Zehra gidiyor.