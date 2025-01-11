Al-Shabab'ın Yediği 3. Gol Sonrası Fatih Terim'in Tepkisi Viral Oldu!

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk lig maçına çıktı. Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. hafta maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Takımının yediği üçüncü golden sonra Fatih Terim'in tepkisi ise sosyal medyada gündeme oturdu. Kısa sürede viral olan o anlara çok sayıda yorum geldi. Şimdi gelin, Terim'in çok konuşulan tepkisine ve kimlerin ne yorumlar yaptığına birlikte bakalım!
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı ağırlayan Al-Ahli, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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Ev sahibi ekip 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam'ın golleriyle 3-0 öne geçerken, yenilen üçüncü gol sonrası Fatih Terim'in tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte, takımının yediği üçüncü golden sonra Fatih Terim'in tepkisi👇
O anlara sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
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