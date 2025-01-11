onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Al-Shabab'ın Yediği 3. Gol Sonrası Fatih Terim'in Tepkisi Viral Oldu!

Al-Shabab'ın Yediği 3. Gol Sonrası Fatih Terim'in Tepkisi Viral Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 11:31

İçerik Devam Ediyor

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk lig maçına çıktı. Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. hafta maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Takımının yediği üçüncü golden sonra Fatih Terim'in tepkisi ise sosyal medyada gündeme oturdu. Kısa sürede viral olan o anlara çok sayıda yorum geldi. Şimdi gelin, Terim'in çok konuşulan tepkisine ve kimlerin ne yorumlar yaptığına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı ağırlayan Al-Ahli, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı ağırlayan Al-Ahli, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam'ın golleriyle 3-0 öne geçerken, yenilen üçüncü gol sonrası Fatih Terim'in tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Ev sahibi ekip 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam'ın golleriyle 3-0 öne geçerken, yenilen üçüncü gol sonrası Fatih Terim'in tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte, takımının yediği üçüncü golden sonra Fatih Terim'in tepkisi👇

O anlara sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇

O anlara sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şundan olmuş👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın