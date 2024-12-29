Fatih Terim, Al Shabab'la Çıktığı İlk Maçta Şov Yaptı
Fatih Terim, Al Shabab'la Çıktığı İlk Maçta Şov Yaptı
Fatih Terim sürpriz bir kararla Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'la anlaştı. Hafta içi resmi imzayı atan Terim bugün de ilk maçına çıktı. 6.sıradaki Al Shabab, hazırlık dönemiyle Terim ile adeta yeniden başlangıç yaptı. Terim'in ilk maçındaki bol gollü galibiyeti taraftarı da sevindirdi. Terim'in ilk hazırlık maçına dair detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Terim sürpriz bir kararla imza attığı Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında Terim'in takımı şov yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Terim’in sezon sonuna kadar başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab hazırlık maçında Damac Club'ı dört golle geçti ve 4-1 sahadan galip ayrıldı.
Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi birer gol kaydederken, Damac Club bir golü de kendi kalesine attı. Damac Club’ın tek golü ise Hazza Al-Ghamdi’den geldi.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geride kalan 13 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Al-Shabab, topladığı 23 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın