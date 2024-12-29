Fatih Terim, Al Shabab'la Çıktığı İlk Maçta Şov Yaptı

Fatih Terim sürpriz bir kararla Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'la anlaştı. Hafta içi resmi imzayı atan Terim bugün de ilk maçına çıktı. 6.sıradaki Al Shabab, hazırlık dönemiyle Terim ile adeta yeniden başlangıç yaptı. Terim'in ilk maçındaki bol gollü galibiyeti taraftarı da sevindirdi. Terim'in ilk hazırlık maçına dair detaylar...