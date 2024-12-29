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Fatih Terim, Al Shabab'la Çıktığı İlk Maçta Şov Yaptı

Fatih Terim, Al Shabab'la Çıktığı İlk Maçta Şov Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2024 - 19:33

Fatih Terim sürpriz bir kararla Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'la anlaştı. Hafta içi resmi imzayı atan Terim bugün de ilk maçına çıktı. 6.sıradaki Al Shabab, hazırlık dönemiyle Terim ile adeta yeniden başlangıç yaptı. Terim'in ilk maçındaki bol gollü galibiyeti taraftarı da sevindirdi. Terim'in ilk hazırlık maçına dair detaylar...

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Fatih Terim sürpriz bir kararla imza attığı Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında Terim'in takımı şov yaptı.

Fatih Terim sürpriz bir kararla imza attığı Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında Terim'in takımı şov yaptı.

Fatih Terim’in sezon sonuna kadar başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab hazırlık maçında Damac Club'ı dört golle geçti ve 4-1 sahadan galip ayrıldı.

Fatih Terim’in sezon sonuna kadar başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab hazırlık maçında Damac Club'ı dört golle geçti ve 4-1 sahadan galip ayrıldı.

Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi birer gol kaydederken, Damac Club bir golü de kendi kalesine attı. Damac Club’ın tek golü ise Hazza Al-Ghamdi’den geldi.

Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi birer gol kaydederken, Damac Club bir golü de kendi kalesine attı. Damac Club’ın tek golü ise Hazza Al-Ghamdi’den geldi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geride kalan 13 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Al-Shabab, topladığı 23 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geride kalan 13 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Al-Shabab, topladığı 23 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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