Beşiktaş'ı Kongre Sürecine Götüren Olaylara Zeki Demirkubuz'dan Tepki Geldi
Beşiktaş'ı Kongre Sürecine Götüren Olaylara Zeki Demirkubuz'dan Tepki Geldi
Beşiktaş bugün yeni başkanını seçiyor. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yarıştığı kongreye rekor katılım sağlandı. Zaman zaman kongrede gerginlik de gözleniyor. Beşiktaşlı oluşu ile bilinen Zeki Demirkubuz da kongre günü çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. 'Kızgınız, öfkeliyiz' diyen Demirkubuz adeta isyan etti.
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Beşiktaş bugün bir kez daha sandığa giderek yeni başkanını seçecek. Gergin kongrede Hasan Arat sonrası Serdal Adalı ya da Hüseyin Yücel koltuğa oturacak.
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Fanatik Beşiktaş taraftarı Zeki Demirkubuz da kongre günü bir açıklama yaparak kendi üslubuyla isyan etti.
"İhanet, kötülük ve adaletsizliklere kızıp ülkemizi sevmekten vazgeçmiyorsak Beşiktaştan da vazgeçecek değiliz." diyen Demirkubuz Beşiktaş'ı bu hale getirenlere seslendi.
"Kızgınız, öfkeliyiz" diyen yönetmen "onu bu hale getirenlere her gün lanet, her an küfür ediyor, elimize bir fırsat geçtiğinde ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz." dedi.
Demirkubuz'un paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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