Beşiktaş'ı Kongre Sürecine Götüren Olaylara Zeki Demirkubuz'dan Tepki Geldi

Beşiktaş bugün yeni başkanını seçiyor. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yarıştığı kongreye rekor katılım sağlandı. Zaman zaman kongrede gerginlik de gözleniyor. Beşiktaşlı oluşu ile bilinen Zeki Demirkubuz da kongre günü çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. 'Kızgınız, öfkeliyiz' diyen Demirkubuz adeta isyan etti.