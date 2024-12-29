Beşiktaş'ın Seçiminde Ortalık Karıştı: Ahmet Nur Çebi Sandık Başına Zar Zor Gitti
Beşiktaş'ın Seçiminde Ortalık Karıştı: Ahmet Nur Çebi Sandık Başına Zar Zor Gitti
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün geleceğini belirleyecek büyük günde oy kullanmak için sandık başına geldi. Çebi, seçim alanına girerken büyük zorluk yaşadı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar, içeri girmeye çalıştı.
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Beşiktaş’ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel’in sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı.
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Siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin içeri girdiği sırada gergin anlar yaşandı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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