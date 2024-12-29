Kafalar Karıştı: Hakim Ziyech Galatasaray'dan Yıllık Kaç Milyon Euro Maaş Alıyor?
Kafalar Karıştı: Hakim Ziyech Galatasaray'dan Yıllık Kaç Milyon Euro Maaş Alıyor?
Kış transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala Galatasaray'da Hakim Ziyech’in sözleşme detayları gündeme oturdu. Faslı yıldızın, takımdan ayrılmak için yaptığı talep ve maaşıyla ilgili iddialar, futbol camiasında kafa karışıklığı yarattı. Tecrübeli oyuncunun yıllık kazancıyla ilgili sosyal medyadaki tartışmalar, sarı-kırmızılı kulübe dair farklı yorumlara neden oldu.
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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark Galatasaray'da gözler, devre arası transfer döneminde yaşanması muhtemel ayrılıklarda.
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Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istemediği oyunculardan biri olan Hakim Ziyech, "paramı verin" gideyim dedi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik, konuya dair "Galatasaray'dan yılda 5 milyon 700 bin euro kazanan Faslı futbolcu ayrılık için fesih bedeli talep ediyor." ifadelerini kullandı.
Futbolseverler de geçmişi gün yüzüne çıkarmaya başladı. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızlı kulüpten kazandığı yıllık ücret, merak konusu oldu.
Galatasaray, 28 Haziran 2024'te KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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bence fesih istiyorsa yollamayın aq.hem kendi gitmek isteyip birde paramı istiyor. otursun oturduğu yerde. sezon sonu defolup gitsin.
Millet niye anlamıyor ki adam 2 sezonluk parasını istiyor işte,2x2850=5700