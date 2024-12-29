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Kafalar Karıştı: Hakim Ziyech Galatasaray'dan Yıllık Kaç Milyon Euro Maaş Alıyor?

Kafalar Karıştı: Hakim Ziyech Galatasaray'dan Yıllık Kaç Milyon Euro Maaş Alıyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.12.2024 - 10:53

Kış transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala Galatasaray'da Hakim Ziyech’in sözleşme detayları gündeme oturdu. Faslı yıldızın, takımdan ayrılmak için yaptığı talep ve maaşıyla ilgili iddialar, futbol camiasında kafa karışıklığı yarattı. Tecrübeli oyuncunun yıllık kazancıyla ilgili sosyal medyadaki tartışmalar, sarı-kırmızılı kulübe dair farklı yorumlara neden oldu.

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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark Galatasaray'da gözler, devre arası transfer döneminde yaşanması muhtemel ayrılıklarda.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark Galatasaray'da gözler, devre arası transfer döneminde yaşanması muhtemel ayrılıklarda.

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istemediği oyunculardan biri olan Hakim Ziyech, "paramı verin" gideyim dedi.

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istemediği oyunculardan biri olan Hakim Ziyech, "paramı verin" gideyim dedi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik, konuya dair "Galatasaray'dan yılda 5 milyon 700 bin euro kazanan Faslı futbolcu ayrılık için fesih bedeli talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Çağatay Çelik, konuya dair "Galatasaray'dan yılda 5 milyon 700 bin euro kazanan Faslı futbolcu ayrılık için fesih bedeli talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Futbolseverler de geçmişi gün yüzüne çıkarmaya başladı. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızlı kulüpten kazandığı yıllık ücret, merak konusu oldu.

Futbolseverler de geçmişi gün yüzüne çıkarmaya başladı. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızlı kulüpten kazandığı yıllık ücret, merak konusu oldu.

Galatasaray, 28 Haziran 2024'te KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti 👇

Galatasaray, 28 Haziran 2024'te KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti 👇

'Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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ibrahim Çalışkan

bence fesih istiyorsa yollamayın aq.hem kendi gitmek isteyip birde paramı istiyor. otursun oturduğu yerde. sezon sonu defolup gitsin.

Bartu Ulu

Millet niye anlamıyor ki adam 2 sezonluk parasını istiyor işte,2x2850=5700