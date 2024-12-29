Kafalar Karıştı: Hakim Ziyech Galatasaray'dan Yıllık Kaç Milyon Euro Maaş Alıyor?

Kış transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala Galatasaray'da Hakim Ziyech’in sözleşme detayları gündeme oturdu. Faslı yıldızın, takımdan ayrılmak için yaptığı talep ve maaşıyla ilgili iddialar, futbol camiasında kafa karışıklığı yarattı. Tecrübeli oyuncunun yıllık kazancıyla ilgili sosyal medyadaki tartışmalar, sarı-kırmızılı kulübe dair farklı yorumlara neden oldu.