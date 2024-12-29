Michael Schumacher'in Geçirdiği Kazanın Ardından Tam 11 Yıl Geçti

Michael Schumacher hayatını tamamen etkileyecek o kazayı yaşadığında tarihler 29 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Zorlu yarışlardan neredeyse sakatlıksız kurtulan yarışçı kariyeri bittikten sonra böyle bir kaza yaşadı. Uzun süredir kendisinden haber dahi alınamayan yarışçı için aile üyeleri de güzel haberler bekliyor. Ancak 11 yıldır yaşananlar kayda değer bir gelişme olarak görülmüyor. Son olarak sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklamalar geldi.