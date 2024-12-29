Michael Schumacher'in Geçirdiği Kazanın Ardından Tam 11 Yıl Geçti
Michael Schumacher'in Geçirdiği Kazanın Ardından Tam 11 Yıl Geçti
Michael Schumacher hayatını tamamen etkileyecek o kazayı yaşadığında tarihler 29 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Zorlu yarışlardan neredeyse sakatlıksız kurtulan yarışçı kariyeri bittikten sonra böyle bir kaza yaşadı. Uzun süredir kendisinden haber dahi alınamayan yarışçı için aile üyeleri de güzel haberler bekliyor. Ancak 11 yıldır yaşananlar kayda değer bir gelişme olarak görülmüyor. Son olarak sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklamalar geldi.
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Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Formula 1 efsanesi, 29 Aralık 2013'te Meribel'de kayak yaparken pist dışında düşüp kafasını bir kayaya çarptı. Kasklı olduğu için hayatta kalan Schumacher büyük bir travma geçirdi.
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11 yıldır neredeyse ona dair hiçbir şey öğrenemedik. 2014'te uyandırılıp evinde tedaviye devam edilmesini saymazsak sağlığında bir gelişim gözlemek de çok zor.
Schumacher'in eşi Corinna ve çocukları Mick ile Gina, 2021 yapımı Netflix belgeseli Schumacher'de kayak kazası hakkında ilk kez kamuoyuna konuşmayı seçtiler .
Eşi Corinna, "Terapi yapıyoruz, Michael'ı iyileştirmek, rahat olduğundan emin olmak ve ona ailemizi, bağımızı hissettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Yine Corinna, "Onun özel hayatının tadını mümkün olduğunca çıkarabilmesi benim için çok önemli. Michael bizi her zaman korudu, şimdi biz de Michael'ı koruyoruz." dedi.
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Schumacher'in altın çağında Ferrari'nin patronu olan Jean Todt, ziyaretine izin verilen arkadaşlarından biri ve Schumacher ile birlikte Grand Prix'leri izlediğini söylerken, kardeşi Ralf ise "Michael'ı özlediğini" söylüyor.
11 yılın ardından sevenleri halen ümitle efsane yarışçıdan güzel bir haber bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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