İtiraf Geldi: Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Neden Ayrıldığı Belli Oldu!
İtiraf Geldi: Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Neden Ayrıldığı Belli Oldu!
Bir ayrılıp bir barışarak futbolun magazin dünyasından düşmeyen Lucas Torreira - Devrim Özkan çifti, ayrılık kararı almıştı. Ani karar, ikilinin sevenlerinde merak uyandırmıştı. Torreira, herhangi bir açıklamada bulunmazken Özkan, aşklarına dair konuştu.
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Son olarak Kerem Bürsin ile Mavi Mağara filminde başrolü paylaşan Devrim Özkan, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.
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Özkan, Selim'in "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusunda Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira ile olan birlikteliğinin neden bittiğine açıklık getirdi.
26 yaşındaki oyuncu, "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Bunu öğrendim." dedi.
Çift, geçen yıl da ayrılmış, 8 ay sonra ilişkilerine yeni bir şans daha vermişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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