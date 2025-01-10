CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Öcalan'ın "Silah Bırakma" Çağrısı Yapacağını Öğrendiklerini Söyledi

Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' açılımından bu yana Öcalan'dan silah bırakma çağrısı bekleniyor. Ancak heyetin ilk görüşmesinden böyle bir çağrı çıkmadı. Heyet, muhalefeti dolaşarak ziyaret ve 'süreç' konusunda bilgilendiriyor. Hükümetin dahil olmadığı bilgilendirme görevini yapan DEM Partililer muhalefete de önceki sürece nazaran daha yakın ve kritik bilgileri veriyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV ekranlarında böyle bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.