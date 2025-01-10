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CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Öcalan'ın "Silah Bırakma" Çağrısı Yapacağını Öğrendiklerini Söyledi

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Öcalan'ın "Silah Bırakma" Çağrısı Yapacağını Öğrendiklerini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 21:24

Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' açılımından bu yana Öcalan'dan silah bırakma çağrısı bekleniyor. Ancak heyetin ilk görüşmesinden böyle bir çağrı çıkmadı. Heyet, muhalefeti dolaşarak ziyaret ve 'süreç' konusunda bilgilendiriyor. Hükümetin dahil olmadığı bilgilendirme görevini yapan DEM Partililer muhalefete de önceki sürece nazaran daha yakın ve kritik bilgileri veriyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV ekranlarında böyle bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.

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İmralı Heyeti, Öcalan ziyaretinin ardından kamuoyunu bilgilendirmek için partileri ziyaret ederek sürece dair görüşlerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunuyor.

İmralı Heyeti, Öcalan ziyaretinin ardından kamuoyunu bilgilendirmek için partileri ziyaret ederek sürece dair görüşlerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunuyor.

CHP ziyaretinde ise heyetin Özgür Özel ve ekibine ziyaret ve sürece dair bilgi verdiklerini ve önümüzdeki süreçte yaşanacakları söyledikleri öğrenildi.

CHP ziyaretinde ise heyetin Özgür Özel ve ekibine ziyaret ve sürece dair bilgi verdiklerini ve önümüzdeki süreçte yaşanacakları söyledikleri öğrenildi.

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığına göre otonomi, federasyon gibi taleplerin olmadığını ve Öcalan'ın silah bırakma çağrısının geleceğini bildirdi.

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığına göre otonomi, federasyon gibi taleplerin olmadığını ve Öcalan'ın silah bırakma çağrısının geleceğini bildirdi.

Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağını söylediler" dedi.

Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağını söylediler" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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