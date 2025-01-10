"En Maliyetli Yangın!" Los Angeles Yangınlarından Kıyametin Fragmanı Gibi Öncesi Sonrası Fotoğraflar

ABD’nin Los Angeles kenti günlerdir alevlere teslim. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yeni bölgelere sıçradı. Yangında en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 180 binden fazla kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. 10 binden fazla ev küle döndü.

Yetkililer yangını “ABD tarihindeki en maliyetli orman yangını felaketi” olarak nitelendirdi. JP Morgan gibi şirketlerin analistleri sigortalı kayıpların maliyetinin 8 milyar dolar aşacağını tahmin ediyor.

Hollywood bölgesine de sıçrayan yangında Paris Hilton, Mel Gibson Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi dünyaca ünlü isimlerin de malikaneleri de kül oldu.

İşte Los Angeles yangınından korku filmlerini aratmayacak görüntüler…