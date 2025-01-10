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"En Maliyetli Yangın!" Los Angeles Yangınlarından Kıyametin Fragmanı Gibi Öncesi Sonrası Fotoğraflar

"En Maliyetli Yangın!" Los Angeles Yangınlarından Kıyametin Fragmanı Gibi Öncesi Sonrası Fotoğraflar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 20:38

ABD’nin Los Angeles kenti günlerdir alevlere teslim. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yeni bölgelere sıçradı. Yangında en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 180 binden fazla kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. 10 binden fazla ev küle döndü.

Yetkililer yangını “ABD tarihindeki en maliyetli orman yangını felaketi” olarak nitelendirdi. JP Morgan gibi şirketlerin analistleri sigortalı kayıpların maliyetinin 8 milyar dolar aşacağını tahmin ediyor. 

Hollywood bölgesine de sıçrayan yangında Paris Hilton, Mel Gibson Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi dünyaca ünlü isimlerin de malikaneleri de kül oldu. 

İşte Los Angeles yangınından korku filmlerini aratmayacak görüntüler…

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ABD’nin Los Angeles kentinde orman yangınları beş noktada sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler en az 10 kişiyi öldürdü, 10 binden fazla evi küle çevirdi. Yangında 180 bin kişi ise tahliye edildi.

ABD’nin Los Angeles kentinde orman yangınları beş noktada sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler en az 10 kişiyi öldürdü, 10 binden fazla evi küle çevirdi. Yangında 180 bin kişi ise tahliye edildi.

Yangına dair sabotaj şüphesiyle iki kişi gözaltına alındı. İki kişinin ateş yakmaya çalışırken büyük yangına sebep olduğu iddia edildi.

Yangına dair sabotaj şüphesiyle iki kişi gözaltına alındı. İki kişinin ateş yakmaya çalışırken büyük yangına sebep olduğu iddia edildi.

Yangında ünlü isimlerin evleri de kül oldu. Dünyaca ünlü isim Paris Hilton sosyal medya hesabın Instagram’dan küle dönen eviyle ilgili bir video paylaştı.

Yangına dair bir başka görüntü ise distopik filmleri andırıyor 👇

Devam eden yangınlar neredeyse bölgeleri haritadan sildi. İşte yangından korku filmlerini aratmayacak görüntüler!

Devam eden yangınlar neredeyse bölgeleri haritadan sildi. İşte yangından korku filmlerini aratmayacak görüntüler!
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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