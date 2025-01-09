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Tarihin En Korkunç Yangınını Yaşayan Los Angeles Şehrinde Türk Ünlülerin de Evi Tehlike Altında!

Tarihin En Korkunç Yangınını Yaşayan Los Angeles Şehrinde Türk Ünlülerin de Evi Tehlike Altında!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.01.2025 - 15:35

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin en yıkıcı ve korkunç yangınla karşı karşıya. Alevler altında kalan şehirde itfaiye ekipleri canını dişine takmışken eyalet genelinde ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre;  140 bine yakın kişi tahliye edildiği Los Angeles'ta birçok Türk ünlü ve iş insanının da evi bulunuyor!

Kaynak

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın gittikçe büyüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın gittikçe büyüyor.

İtfaiye ekipleri bu yangınla mücadele ederken, Los Angeles'ın merkezinde bulunan Hollywood Hills bölgesinde başka bir yangın daha çıktı. Acil müdahale ekipleri, kontrol edilemeyen yıkıcı orman yangınlarıyla eşzamanlı olarak savaşıyor.

İtfaiye ekipleri bu yangınla mücadele ederken, Los Angeles'ın merkezinde bulunan Hollywood Hills bölgesinde başka bir yangın daha çıktı. Acil müdahale ekipleri, kontrol edilemeyen yıkıcı orman yangınlarıyla eşzamanlı olarak savaşıyor.

Detaylar:

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasıyla binlerce binanın yanıp kül olduğu korkunç afette 13 bin evin daha yanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasıyla binlerce binanın yanıp kül olduğu korkunç afette 13 bin evin daha yanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Olağanüstü hal ilan edilen eyalette dünyaca ünlü isimlerin evleri de yangının büyüyen alevleri arasında kaldı.

Olağanüstü hal ilan edilen eyalette dünyaca ünlü isimlerin evleri de yangının büyüyen alevleri arasında kaldı.

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Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre; 140 bine yakın kişi tahliye edildiği Los Angeles'ta birçok Türk ünlü ve iş insanının da evi bulunuyor!

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre; 140 bine yakın kişi tahliye edildiği Los Angeles'ta birçok Türk ünlü ve iş insanının da evi bulunuyor!

Gelin o bölgede evi olan ünlüleri bi' görelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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