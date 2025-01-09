ABD’de Ülke Tarihinin En Kötü Yangını: Ünlülerin de Evi Kül Oldu
ABD’de Ülke Tarihinin En Kötü Yangını: Ünlülerin de Evi Kül Oldu
ABD’nin Los Angeles kentinde yaşanan yangın sebebiyle 100 binden kişi tahliye edilmiş ve binden fazla ev kül olmuştu. Yangının şehrin lüks semti Malibu’ya ulaşması sonrasında ünlülerin evi de yandı. Adam Brody, Paris Hilton ve Billy Crystal gibi ünlülerin evi alevlere teslim oldu. Paris Hilton, Instagram’dan paylaştığı videoda evinin yanışını canlı yayında takip etti.
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangın kısa sürede felaket boyutuna ulaşmıştı. ABD’de yeniden başkanlığı seçilen Donald Trump, yaşanan yangını “tarihin en kötüsü” olarak yorumladı.
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Şov dünyasının kalbi Los Angeles’taki yangında ünlülerin de evi yandı.
Adam Brody ile Leighton Meester çifti, Paris Hilton ve Billy Crystal, yangında evini kaybeden ünlüler arasında.
Paris Hilton evinin yanışını canlı yayında takip etti 👇
Ayrıca Mandy Moore, James Woods, Mark Hamill ve Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ünlülerin evleri de tahliye edilen bölgelerde bulunuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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