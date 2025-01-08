Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Silkeleme Talimatına Canlı Yayında Olay Sözler!
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Silkeleme Talimatına Canlı Yayında Olay Sözler!
Geçtiğimiz Temmuz ayında en borçlu 5 belediyeyi duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaştığı belediyeler arasında Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi yer alması dikkat çekmişti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK borçları üzerinden belediyeler için verdiği 'silkeleme' talimatı ise gündeme bomba gibi oturmuştu.
Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan İmamoğlu'na silkeleme mevzusu yeniden soruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu'un sözleri dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "silkeleme" talimatında bulunmuştu.
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Erdoğan'ın "silkeleme" talimatından sonra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan cevap gecikmemişti.
Mesele, geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattığında daha da büyümüştü. İBB'nin haciz iddialarını yalanlayan açıklamasının ardından İmamoğlu'ndan sandığı işaret ettiği önemli açıklamalar gelmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Ekrem İmamoğlu "belediyeleri silkeleme" talimatı da soruldu.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sefer de "Ben kolay kolay silkelenmem, yani iyi bir sporcuyum. Kaldı ki senin beni silkelemen için 16 milyonu silkelemen lazım. Gücün yetmez senin!” diye seslendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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