İmamoğlu'ndan Haciz Tepkisi: "Varsa Yüreğin Gel Silkele"
İmamoğlu'ndan Haciz Tepkisi: "Varsa Yüreğin Gel Silkele"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattı. İBB, ilk olarak haciz iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sandığa işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.
Kent Lokantası projesinin örnek alan Çerkezköy Belediyesi'nin açılışında konuşan İmamoğlu, 'Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele' dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 CHP’li belediyeye borçlarından dolayı haciz işlemi başlattı.
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İBB, "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.
"Yahu ben bazen bunların akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Gerçekten. Öbürünü diyemiyorum."
"Neymiş efendim? Kent lokantası boşuna açıyormuşuz. Bundan sonraki her seçim gençlerin zaferi olacak. Ona göre. Gençlerin zaferi olacak. Bundan sonraki her seçim."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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