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İmamoğlu'ndan Haciz Tepkisi: "Varsa Yüreğin Gel Silkele"

İmamoğlu'ndan Haciz Tepkisi: "Varsa Yüreğin Gel Silkele"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 17:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattı. İBB, ilk olarak haciz iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sandığa işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. 

Kent Lokantası projesinin örnek alan Çerkezköy Belediyesi'nin açılışında konuşan İmamoğlu, 'Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele' dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 CHP’li belediyeye borçlarından dolayı haciz işlemi başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 CHP’li belediyeye borçlarından dolayı haciz işlemi başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 6 iştirak şirketine haciz konulduğunu açıkladı.

İBB, "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

İBB, "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kent Lokantası projesinin örnek alan Çerkezköy Belediyesi'nin açılışında konuştu.Gündeme dair önemli konulara değinen İmamoğlu, 

Milletin bakanı. Bakanına ne der bir cumhurbaşkanı? Der ki: “Yahu şu SGK borçlarını tahsil etmenin bir yöntemini bulun. Sayın bakan yapılandırır mısınız veya tahsilatını şöyle yapar mısınız, böyle yapar...” Lafa bakar mısınız? Silkeleyin. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Burası pehlivan er meydanı. Öyle değil mi? Trakya dedin mi er meydanı. Gel bir silkele bakalım. Lafa bakar mısınız?

 ifadelerini kullandı.

"Yahu ben bazen bunların akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Gerçekten. Öbürünü diyemiyorum."

"Yahu ben bazen bunların akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Gerçekten. Öbürünü diyemiyorum."

Dava açarlar diye bak neler söylüyorum. Bak tarif yapıyorum çünkü bir şey dersem akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum.

Akıl onlardan uzakta. Akıl bir türlü yok. Kent lokantasına laf edeceğine memleketin ekonomisini düzelt, ekonomisini.

"Neymiş efendim? Kent lokantası boşuna açıyormuşuz. Bundan sonraki her seçim gençlerin zaferi olacak. Ona göre. Gençlerin zaferi olacak. Bundan sonraki her seçim."

"Neymiş efendim? Kent lokantası boşuna açıyormuşuz. Bundan sonraki her seçim gençlerin zaferi olacak. Ona göre. Gençlerin zaferi olacak. Bundan sonraki her seçim."

Gündemdeki SGK borçlarına da değinen İmamoğlu'nun açıklamalarının bir kısmı aşağıdaki gibidir;

 'Bugün yeni bir sataşma modelini çıkardılar. SGK borçlarına haciz koyuyorlar. SGK borçlarına muhtelif şehirlerimizde haciz koyuyorlar.

İstanbul'a da koydular diye haber yaptılar. Henüz erişemedik. Şimdi bakın, birkaç sayı vereceğim...

Belediyelerin 96 milyar lira borcu var. SGK borcu. SGK’nın 2024, 2024 gelirleri üç buçuk trilyon lira.

Yani tüm belediyelerin, bakın CHP'lisi, o'su bu'su yok. Tüm belediyelerin SGK'ya olan borcu toplam gelirinin %2.7'si değil.

Yani 2,5 borcu olan bir belediyelerin üstüne peşine çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye.

Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak, 850. 850. Allah akıl versin. Neymiş? Haciz koyacakmış.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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