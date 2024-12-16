İmamoğlu'ndan Haciz Tepkisi: "Varsa Yüreğin Gel Silkele"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li 6 belediyeye ve iştirak şirketlerine haciz işlemi başlattı. İBB, ilk olarak haciz iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sandığa işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Kent Lokantası projesinin örnek alan Çerkezköy Belediyesi'nin açılışında konuşan İmamoğlu, 'Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele' dedi.