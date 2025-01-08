Hayatını Kaybetti: Ünlü Yazar Selim İleri’den Kötü Haber
Hayatını Kaybetti: Ünlü Yazar Selim İleri’den Kötü Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü yazar Selim İleri’nin hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı mesajı yayınlandı. 75 yaşındaki yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri İstanbul’da vefat etti.
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Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sabah saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Selim İleri vefat etti.
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Yakın dönem Türk edebiyatının en tanınan isimlerinden olan Selim İleri, 1976’da yazdığı Her Gece Bodrum romanı ile geniş kitlelere tarafından tanınmamıştı.
Selim İleri kitaplarının yanı sıra birçok dergi ve gazetede yöneticilik yapmış ve 2012’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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