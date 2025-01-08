Selim İleri Kimdir? Ünlü Yazar Neden Hayatını Kaybetti?

Selim İleri'nin ilk romanı 1973 yılında yayımlanan Destan Gönüller adlı romandır. Ünlü yazarın edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı ise 1976 yılında yayımlanmıştır.

Ayrıca Selim İleri, çalışma hayatında ''Dünya'' gazetesinin sanat sayfasını ve ''Argos'' dergisini de yönetmiştir. Bunların yanı sıra çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlanmıştır. Önemli yazarlardan biri kabul edilen Selim İleri, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

1970’li yıllardan bu yana yaşamı boyunca yazıdan başka bir uğraş edinmeyen Selim İleri; roman, öykü, deneme, tiyatro, şiir, inceleme ve anı gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koymuştur.