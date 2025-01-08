Selim İleri Kimdir? Ünlü Yazar Neden Hayatını Kaybetti?
Selim İleri Kimdir? Ünlü Yazar Neden Hayatını Kaybetti?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü Yazar Selim İleri’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Selim İleri'nin hayatını ve eserlerini araştırmaya başladı.
Peki, Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Ünlü yazar neden vefat etti? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Selim İleri Kimdir?
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