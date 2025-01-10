6 Şubat Depremlerinde 105 Kişiye Mezar Olan Bilge Sitesi Davasında Skandal Tahliye Kararı
6 Şubat Depremlerinde 105 Kişiye Mezar Olan Bilge Sitesi Davasında Skandal Tahliye Kararı
6 Şubat Depremleri’nin vurduğu kentlerden birisi de Osmaniye’ydi. Osmaniye’de bulunan Bilge Sitesi 105 kişiye mezar oldu. Bilge Sitesi’nin yıkımıyla ilgili davada skandal bir karar çıktı.
Hakkında 21’er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2’si tahliye edildi, diğer sanık hakkında yakalama kararı kaldırıldı.
“Bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara (eski MHP’li belediye başkanı) ve fenni mesul Haluk Koç tahliye edilecek.
Eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun hakkında verilen yakalama kararı kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Osmaniye’de bulunan Bilge Sitesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişiye mezar oldu. Davada 3 sanık için 21’er yıl hapis cezası istendi. Ancak Bilge Sitesi davasında skandal karar çıktı.
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İkisine tahliye kararı verildi, diğer sanığın yakalama kararı kaldırıldı!
Kara ve Koç’un tahliye nedeni olarak ‘kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı’ ifade edildi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ödül gibi ceza, plaket eksik !
O ödülü depremzedeler geçen seçim onlara verdi onun için kızmaya hakları yok ne onların ne bizim sonuca katlanacaklar
Türk adaleti yine yargı dağıtmış Kanım donarak izliyorum artık. Yaparsa AKP yapar :)
ölen 105 kişiyi suçlu tutarlar şimdi.