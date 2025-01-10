6 Şubat Depremlerinde 105 Kişiye Mezar Olan Bilge Sitesi Davasında Skandal Tahliye Kararı

6 Şubat Depremleri’nin vurduğu kentlerden birisi de Osmaniye’ydi. Osmaniye’de bulunan Bilge Sitesi 105 kişiye mezar oldu. Bilge Sitesi’nin yıkımıyla ilgili davada skandal bir karar çıktı.

Hakkında 21’er yıl hapis cezası verilen 3 sanıktan 2’si tahliye edildi, diğer sanık hakkında yakalama kararı kaldırıldı.

“Bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl hapis cezası verilen belediyenin eski İmar Müdürü Kadir Kara (eski MHP’li belediye başkanı) ve fenni mesul Haluk Koç tahliye edilecek.

Eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun hakkında verilen yakalama kararı kaldırıldı.

Kaynak: AA