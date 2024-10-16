Türkiye Deprem Risk Haritası: Tehlike Altındaki İller Tek Tek Sıralandı
Türkiye Deprem Risk Haritası: Tehlike Altındaki İller Tek Tek Sıralandı
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından diken üstünde olan Türkiye bugün bir depremle daha sallandı. Malatya'nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar Türkiye Deprem Risk Haritası'nı araştırmaya başladı. Risk haritasında tehlike altındaki iller tek tek sıralandı.
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Malatya bugün 5.9 depremle sallandı. Korkutan depremin ardından Türkiye Deprem Risk Haritası araştırılmaya başlandı.
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AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasında fay hatlarının hangi kentlerden geçtiği görülüyor.
Bu risk haritası 2019 yılında yürürlüğe girdi. Haritada birinci derece riskli bölgeler, ikinci derece riskli bölgeler ve üçüncü derece riskli bölgeler olarak sıralandı.
Birinci derece riskli bölgelerde yer alan kentler hangileri?
İkinci derece riskli bölgede yer alan şehirler hangileri?
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Üçüncü derece riskli bölgelerde yer alan iller hangileri?
Maden Tetkik ve Aram Genel Müdürlüğü (MTA) sitesinde diri fay haritaları listesi bulunuyor.
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