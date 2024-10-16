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Ahmet Ercan 7 Büyüklüğünde Deprem Artçısı Beklendiğini Söyleyerek 2027 Yılına İşaret Etti

Ahmet Ercan 7 Büyüklüğünde Deprem Artçısı Beklendiğini Söyleyerek 2027 Yılına İşaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:06

Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. Ercan, 7 büyüklüğüne varan artçıların görülebileceğini ve 2027'ye kadar devam edeceğini belirtti.

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Malatya'nın Kale ilçesi bu sabah 5.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremde can kaybı yaşanmadı, 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

Malatya'nın Kale ilçesi bu sabah 5.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremde can kaybı yaşanmadı, 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

Deprem korkuya neden olurken bir açıklama da deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, sosyal medya hesabı X'ten bir video paylaştı.

Deprem korkuya neden olurken bir açıklama da deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, sosyal medya hesabı X'ten bir video paylaştı.

"2027'ye kadar 7 büyüklüğüne varan artçılar olabilir."

Ercan'ın Malatya depremi ile ilgili sözlerini buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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