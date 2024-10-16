Ahmet Ercan 7 Büyüklüğünde Deprem Artçısı Beklendiğini Söyleyerek 2027 Yılına İşaret Etti

Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. Ercan, 7 büyüklüğüne varan artçıların görülebileceğini ve 2027'ye kadar devam edeceğini belirtti.