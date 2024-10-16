Ahmet Ercan 7 Büyüklüğünde Deprem Artçısı Beklendiğini Söyleyerek 2027 Yılına İşaret Etti
Ahmet Ercan 7 Büyüklüğünde Deprem Artçısı Beklendiğini Söyleyerek 2027 Yılına İşaret Etti
Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım gerçekleştirdi. Ercan, 7 büyüklüğüne varan artçıların görülebileceğini ve 2027'ye kadar devam edeceğini belirtti.
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Malatya'nın Kale ilçesi bu sabah 5.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremde can kaybı yaşanmadı, 3 binada kısmi çökme meydana geldi.
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Deprem korkuya neden olurken bir açıklama da deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, sosyal medya hesabı X'ten bir video paylaştı.
Ercan'ın Malatya depremi ile ilgili sözlerini buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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