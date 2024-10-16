Naci Görür'ün Bir Ay Önce Malatya'yı Bu Sözlerle Uyardığı Ortaya Çıktı!
Naci Görür'ün Bir Ay Önce Malatya'yı Bu Sözlerle Uyardığı Ortaya Çıktı!
Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen son depremle ilgili “Endişe yok” açıklamasını yaparken yaklaşık 1 ay önce Malatya ve çevresini uyardığı ortaya çıktı.
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AFAD, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem endişe yarattı.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen son depremle ilgili bir tweet paylaştı. Görür’ün paylaşımı şöyle:
Deprem ülkesi olan Türkiye, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından diken üstünde. Uzmanlar yetkililere acil önlem alması gerektiği konusunda sık sık uyarırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Malatya ile ilgili sözleri gündeme geldi.
Yaklaşık bir ay önce uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görür, Elazığ, Malatya ve Hatay çevresinde dikkat çekmişti.
Bingöl-Karlıova Erzinca arasında en az 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade eden Görür, “Bingöl-Göynük arasında 7 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek. En son 1866 civarında büyük bir deprem olmuştu” dedi.
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“Malatya, Palu, Elazığ ve Hatay’a dikkat!”
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