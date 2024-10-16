Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Naci Görür'ün Bir Ay Önce Malatya'yı Bu Sözlerle Uyardığı Ortaya Çıktı!

Naci Görür'ün Bir Ay Önce Malatya'yı Bu Sözlerle Uyardığı Ortaya Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 11:38

Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen son depremle ilgili “Endişe yok” açıklamasını yaparken yaklaşık 1 ay önce Malatya ve çevresini uyardığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AFAD, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem endişe yarattı.

AFAD, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem endişe yarattı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen son depremle ilgili bir tweet paylaştı. Görür’ün paylaşımı şöyle:

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen son depremle ilgili bir tweet paylaştı. Görür’ün paylaşımı şöyle:
twitter.com

'Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok.'

Deprem ülkesi olan Türkiye, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından diken üstünde. Uzmanlar yetkililere acil önlem alması gerektiği konusunda sık sık uyarırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Malatya ile ilgili sözleri gündeme geldi.

Deprem ülkesi olan Türkiye, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından diken üstünde. Uzmanlar yetkililere acil önlem alması gerektiği konusunda sık sık uyarırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Malatya ile ilgili sözleri gündeme geldi.

Yaklaşık bir ay önce uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görür, Elazığ, Malatya ve Hatay çevresinde dikkat çekmişti.

Yaklaşık bir ay önce uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görür, Elazığ, Malatya ve Hatay çevresinde dikkat çekmişti.

Bingöl-Karlıova Erzinca arasında en az 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade eden Görür, “Bingöl-Göynük arasında 7 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek. En son 1866 civarında büyük bir deprem olmuştu” dedi.

Bingöl-Karlıova Erzinca arasında en az 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade eden Görür, “Bingöl-Göynük arasında 7 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek. En son 1866 civarında büyük bir deprem olmuştu” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Malatya, Palu, Elazığ ve Hatay’a dikkat!”

“Malatya, Palu, Elazığ ve Hatay’a dikkat!”

Görür, bölgedeki fay hatlarının güneybatıya doğru Palu, Elazığ, Malatya ve Hatay’a kadar uzandığını ifade ederek bu illerin dikkatli olması gerektiğininin altını çizmişti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın