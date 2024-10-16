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Malatya'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi: Deprem Sonrası İki İlde Okullar Tatil Edildi

Malatya'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi: Deprem Sonrası İki İlde Okullar Tatil Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 11:30

Malatya ve Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte okullar bugün tatil edildi.

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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya ve Elazığ'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya ve Elazığ'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ ve Malatya'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi. Malatya ve Elazığ'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Valilik tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ ve Malatya'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi. Malatya ve Elazığ'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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