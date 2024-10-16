Malatya'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi: Deprem Sonrası İki İlde Okullar Tatil Edildi
Malatya'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi: Deprem Sonrası İki İlde Okullar Tatil Edildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya ve Elazığ'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
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Valilik tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ ve Malatya'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi. Malatya ve Elazığ'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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