Malatya'da Meydana Gelen Depremde Son Durum: "4 Binada Hasar, 374 İhbar"

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.' dendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da deprem sonrası oluşan hasar için paylaşım geldi.