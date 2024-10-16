Malatya’da Meydana Gelen 5.9’luk Depremde Telefon Hatlarının Çöktüğü İddia Edilince Açıklama Geldi
Malatya’da Meydana Gelen 5.9’luk Depremde Telefon Hatlarının Çöktüğü İddia Edilince Açıklama Geldi
Malatya bu sabah saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremin ardından bölgede GSM operatörleri yine sınıfta kaldı. Pek çok kullanıcı sosyal medyada depremin olduğu bölgede yaşayan yakınlarına ulaşamadığını ileri sürerek tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Malatya bugün 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 10 kilometre derinliğinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.
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Depremi hisseden vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar ise çekmeyen telefon hatlarıyla karşılaştı.
Vatandaşlar bölgede yaşayan yakınlarına saatlerce ulaşamadıklarını ifade ederek X'ten (Twitter) mesajlar paylaştı.
O tepkilerden bazıları şöyle👇🏻
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Tepkilerin ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom adına Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Tepkiler üzerine üç kurumdan "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin sevdikleri ile iletişime geçebilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı paylaşıldı.
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