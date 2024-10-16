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Malatya’da Meydana Gelen 5.9’luk Depremde Telefon Hatlarının Çöktüğü İddia Edilince Açıklama Geldi

Malatya’da Meydana Gelen 5.9’luk Depremde Telefon Hatlarının Çöktüğü İddia Edilince Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 14:57

Malatya bu sabah saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremin ardından bölgede GSM operatörleri yine sınıfta kaldı. Pek çok kullanıcı sosyal medyada depremin olduğu bölgede yaşayan yakınlarına ulaşamadığını ileri sürerek tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Malatya bugün 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 10 kilometre derinliğinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Malatya bugün 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 10 kilometre derinliğinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Depremi hisseden vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar ise çekmeyen telefon hatlarıyla karşılaştı.

Depremi hisseden vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar ise çekmeyen telefon hatlarıyla karşılaştı.

Vatandaşlar bölgede yaşayan yakınlarına saatlerce ulaşamadıklarını ifade ederek X'ten (Twitter) mesajlar paylaştı.

Vatandaşlar bölgede yaşayan yakınlarına saatlerce ulaşamadıklarını ifade ederek X'ten (Twitter) mesajlar paylaştı.

O tepkilerden bazıları şöyle👇🏻

O tepkilerden bazıları şöyle👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tepkilerin ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom adına Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tepkilerin ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom adına Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
twitter.com

'Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından sunulan hizmetlerde halihazırda herhangi bir kesinti bulunmamaktadır ve bölgedeki tüm baz istasyonlarımız tam kapasiteyle çalışmaktadır. 

Bunun birlikte vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlaması yapılmıştır. '

Tepkiler üzerine üç kurumdan "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin sevdikleri ile iletişime geçebilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı paylaşıldı.

Tepkiler üzerine üç kurumdan "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin sevdikleri ile iletişime geçebilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı paylaşıldı.

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twitter.com
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twitter.com

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