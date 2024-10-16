Malatya’da Meydana Gelen 5.9’luk Depremde Telefon Hatlarının Çöktüğü İddia Edilince Açıklama Geldi

'Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından sunulan hizmetlerde halihazırda herhangi bir kesinti bulunmamaktadır ve bölgedeki tüm baz istasyonlarımız tam kapasiteyle çalışmaktadır.

Bunun birlikte vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlaması yapılmıştır. '