6 Şubat Depreminde Babalarını Kaybeden Çocukların Özlemi Yürekleri Burktu

6 Şubat 2023, Türkiye'nin kara tarihinde derin izler bırakan bir gün olarak hafızalara kazındı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde ağır kayıplara ve yıkımlara yol açarken, arkasında tarif edilemez acılar bıraktı. Bu acılardan biri de babalarını kaybeden çocukların özlem dolu gözyaşları oldu. @cengiz_vildan02 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bir video, bu acıyı bir kez daha hatırlattı.