onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
6 Şubat Depreminde Babalarını Kaybeden Çocukların Özlemi Yürekleri Burktu

6 Şubat Depreminde Babalarını Kaybeden Çocukların Özlemi Yürekleri Burktu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 22:04

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

6 Şubat 2023, Türkiye'nin kara tarihinde derin izler bırakan bir gün olarak hafızalara kazındı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde ağır kayıplara ve yıkımlara yol açarken, arkasında tarif edilemez acılar bıraktı. Bu acılardan biri de babalarını kaybeden çocukların özlem dolu gözyaşları oldu. @cengiz_vildan02 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bir video, bu acıyı bir kez daha hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Depremin ardından babalarını kaybeden çocuklar, "Babamı çok özledim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Depremin ardından babalarını kaybeden çocuklar, "Babamı çok özledim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Anne, çocuklarının babalarını hala unutamadığını ifade ederek, "Meğer evimize geçersek babaları da gelir diye hayal etmişler" ifadelerini kullandı.

Anne, çocuklarının babalarını hala unutamadığını ifade ederek, "Meğer evimize geçersek babaları da gelir diye hayal etmişler" ifadelerini kullandı.

Videonun tamamı için👇

Bu içeriklere de bakabilirsiniz

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın