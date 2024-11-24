Ali Atay'dan Türkiye'deki Linç Kültürüne Tepki! "Bu Ülkenin Seliyle, Yangınıyla Ben Niye Mücadele Ediyorum"

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Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, son dönemlerde yaşanan olaylar üzerinden ünlü isimlerin hedef tahtasına konulmasına tepki gösterdi. Ülkedeki felaketlerle mücadele edecek olan birimlerin olduğunu söyleyen Atay,' Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz? ' dedi.
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Son dönemlerde toplumun yaşadığı acı olaylar sonrası, ünlü isimlerin mikrofon uzatılarak hedef haline getirilmesine yönetmen ve oyuncu Ali Atay'dan tepki geldi.
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Toplumsal olaylarda ünlü isimlere bir misyon biçildiğini söyleyen Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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