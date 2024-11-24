Ali Atay'dan Türkiye'deki Linç Kültürüne Tepki! "Bu Ülkenin Seliyle, Yangınıyla Ben Niye Mücadele Ediyorum"

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, son dönemlerde yaşanan olaylar üzerinden ünlü isimlerin hedef tahtasına konulmasına tepki gösterdi. Ülkedeki felaketlerle mücadele edecek olan birimlerin olduğunu söyleyen Atay,' Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz? ' dedi.