Bir İçerik Üreticisinin Paylaştığı Kuru Et Sunumu Dudak Uçuklattı!

Yiyecek sunumları, sadece lezzet değil, görsellik açısından da önemli bir rol oynuyor. Sunumun estetikliği, yemeklerin fiyatını doğrudan etkileyebiliyor. Sunuma ne kadar özenilmişse, yediğiniz yemeğin fiyatı da doğru orantılı olarak yükselebiliyor. Bir içerik üreticisi, gittiği bir restoranda sipariş ettiği ilginç sunumlu kuru eti paylaştı. 800 TL'lik kuru et, sosyal medyada gündem oldu.