onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisinin Paylaştığı Kuru Et Sunumu Dudak Uçuklattı!

Bir İçerik Üreticisinin Paylaştığı Kuru Et Sunumu Dudak Uçuklattı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 20:13

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yiyecek sunumları, sadece lezzet değil, görsellik açısından da önemli bir rol oynuyor. Sunumun estetikliği, yemeklerin fiyatını doğrudan etkileyebiliyor. Sunuma ne kadar özenilmişse, yediğiniz yemeğin fiyatı da doğru orantılı olarak yükselebiliyor. Bir içerik üreticisi, gittiği bir restoranda sipariş ettiği ilginç sunumlu kuru eti paylaştı. 800 TL'lik kuru et, sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İçerik üreticisi, gittiği bir restoranda sipariş ettiği kuru etin sunum aşamasını anbean kaydederek takipçileriyle paylaştı.

İçerik üreticisi, gittiği bir restoranda sipariş ettiği kuru etin sunum aşamasını anbean kaydederek takipçileriyle paylaştı.

Bu bu görsel şölenin 800 TL'lik fiyatı ise dudak uçuklattı. Peki siz olsaydınız sipariş eder miydiniz?

Bu bu görsel şölenin 800 TL'lik fiyatı ise dudak uçuklattı. Peki siz olsaydınız sipariş eder miydiniz?

Sunumuyla iştah açan kuru et👇📽️

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın