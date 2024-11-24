onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cübbeli Ahmet'den Dikkat Çeken Sözler: "Icardi İmansız Olduğu İçin Ebedi Cehenneme Gidecek"

Cübbeli Ahmet'den Dikkat Çeken Sözler: "Icardi İmansız Olduğu İçin Ebedi Cehenneme Gidecek"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 16:52

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Son dönemlerin yıldız futbolcusu Mauro Icardi, saha performansının yanı sıra ilginç gündemlerle de konuşuluyor. Galatasaraylı oyuncunun adı bu kez dini bir sohbetin konusu oldu. Habertürk TV'de Nevzat Çiçek'in konuğu olan Ahmet Mahmut Ünlü, futbol ve oyunculara dair açıklamalar yaptı. “Hangi takımı kullanıyor musunuz?” sorusuna “Futbol boş iştir, ama oynayan euroları yönlendiriyor” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, daha sonra gelen bir izleyici sorusuyla dikkat çekti. İzleyici, 'Icardi tövbe etse kabul olur mu?' diye sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü, katıldığı bir televizyon programında "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü, katıldığı bir televizyon programında "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Ahmet Ünlü, "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek." diye konuştu.

Ahmet Ünlü, "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek." diye konuştu.

Videonun tamamı için👇📽️

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın