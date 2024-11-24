Cübbeli Ahmet'den Dikkat Çeken Sözler: "Icardi İmansız Olduğu İçin Ebedi Cehenneme Gidecek"

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Son dönemlerin yıldız futbolcusu Mauro Icardi, saha performansının yanı sıra ilginç gündemlerle de konuşuluyor. Galatasaraylı oyuncunun adı bu kez dini bir sohbetin konusu oldu. Habertürk TV'de Nevzat Çiçek'in konuğu olan Ahmet Mahmut Ünlü, futbol ve oyunculara dair açıklamalar yaptı. “Hangi takımı kullanıyor musunuz?” sorusuna “Futbol boş iştir, ama oynayan euroları yönlendiriyor” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, daha sonra gelen bir izleyici sorusuyla dikkat çekti. İzleyici, 'Icardi tövbe etse kabul olur mu?' diye sordu.
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü, katıldığı bir televizyon programında "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusunu yanıtladı.
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Ahmet Ünlü, "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek." diye konuştu.
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