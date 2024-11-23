Serdar Ali Çelikler, Galatasaray İçin Flaş Bir Forvet İsmi Paylaştı

Galatasaray, Osimhen'in gelişiyle müthiş bir üçlü hücum hattına sahip olmuştu. Icardi, Bats ve Osimhen'li forvet hattı tüm rakiplere korku salmayı başardı. Ancak Icardi'nin beklenmedik sakatlığı işleri bozdu. Icardi'nin yerini doldurmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler, Galatasaray için bu kritik girişimden bahsetti.