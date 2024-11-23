Serdar Ali Çelikler, Galatasaray İçin Flaş Bir Forvet İsmi Paylaştı
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Serdar Ali Çelikler, Galatasaray İçin Flaş Bir Forvet İsmi Paylaştı
Galatasaray, Osimhen'in gelişiyle müthiş bir üçlü hücum hattına sahip olmuştu. Icardi, Bats ve Osimhen'li forvet hattı tüm rakiplere korku salmayı başardı. Ancak Icardi'nin beklenmedik sakatlığı işleri bozdu. Icardi'nin yerini doldurmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler, Galatasaray için bu kritik girişimden bahsetti.
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Icardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray , Arjantinli golcünün yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre Galatasaray çözümü Alman milli takımında buldu.
Çelikler, Alman milli takımının forveti Füllkrug için Galatasaray'ın girişimde bulunacağını söyledi.
Bu yaz West Ham'a 27 milyon Euro'ya transfer olan Füllkrug için Çelikler, "Olur olmaz bilemem zor bir transfer, 27 milyon € bonservis verilmiş bir oyuncu…" yorumunda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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