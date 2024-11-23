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Manchester City Maç Kazanmayı Unuttu: Üst Üste 5. Mağlubiyet

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Manchester City Maç Kazanmayı Unuttu: Üst Üste 5. Mağlubiyet

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2024 - 22:57

Manchester City'nin berabere kalmasının bile haber olduğu günlerden bugünlere geldik. Manchester City bu kez evinde Tottenham'a dağıldı. Londra ekibi deplasmanda City'yi 4-0 yendi. İç sahadaki yenilmezlik serisi son bulurken City için tehlike çanları çalmaya başladı. City, beş maçtır mağlup oluyor.

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Bir zamanlar Guardiola'nın City'sinden puan almak bile haber değeri taşırdı ama bugünlerde işler değişti.

Bir zamanlar Guardiola'nın City'sinden puan almak bile haber değeri taşırdı ama bugünlerde işler değişti.

Manchester City, bu gece Tottenham'dan dört gol yiyerek sahasında hezimete uğradı. Ancak bu bir dizi mağlubiyetin son halkasıydı sadece.

Manchester City, bu gece Tottenham'dan dört gol yiyerek sahasında hezimete uğradı. Ancak bu bir dizi mağlubiyetin son halkasıydı sadece.

Manchester City beş maçtır kaybediyor. Kaybettikleri maçlar ise şu şekilde:

Manchester City beş maçtır kaybediyor. Kaybettikleri maçlar ise şu şekilde:

City 0-4 Tottenham

Brighton 2-1 City

Sporting 4-1 City

BOurnemouth 2-1 City

Tottenham 2-1 City

Manchester City beş maç üst üste kaybederken bir dizi "ilk" de yaşadı. Yaşananların özeti şu şekilde:

Manchester City beş maç üst üste kaybederken bir dizi "ilk" de yaşadı. Yaşananların özeti şu şekilde:

İngiltere Lig Kupası'ndan elendi

Ligde liderliği Liverpool'a bıraktı. 

Ligde 32 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçlık yenilmezlik serisi bitti. 

İç sahada 52 maçlık yenilmezlik serisi bitti. 

Guardiola ilk kez kariyerinde beş maç üst üste kaybetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bozkurt

Şampiyonluk serisi de biter inşallah. Böyle devam.