Manchester City Maç Kazanmayı Unuttu: Üst Üste 5. Mağlubiyet
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Manchester City Maç Kazanmayı Unuttu: Üst Üste 5. Mağlubiyet
Manchester City'nin berabere kalmasının bile haber olduğu günlerden bugünlere geldik. Manchester City bu kez evinde Tottenham'a dağıldı. Londra ekibi deplasmanda City'yi 4-0 yendi. İç sahadaki yenilmezlik serisi son bulurken City için tehlike çanları çalmaya başladı. City, beş maçtır mağlup oluyor.
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Bir zamanlar Guardiola'nın City'sinden puan almak bile haber değeri taşırdı ama bugünlerde işler değişti.
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Manchester City, bu gece Tottenham'dan dört gol yiyerek sahasında hezimete uğradı. Ancak bu bir dizi mağlubiyetin son halkasıydı sadece.
Manchester City beş maçtır kaybediyor. Kaybettikleri maçlar ise şu şekilde:
Manchester City beş maç üst üste kaybederken bir dizi "ilk" de yaşadı. Yaşananların özeti şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Şampiyonluk serisi de biter inşallah. Böyle devam.