Manchester City Maç Kazanmayı Unuttu: Üst Üste 5. Mağlubiyet

Manchester City'nin berabere kalmasının bile haber olduğu günlerden bugünlere geldik. Manchester City bu kez evinde Tottenham'a dağıldı. Londra ekibi deplasmanda City'yi 4-0 yendi. İç sahadaki yenilmezlik serisi son bulurken City için tehlike çanları çalmaya başladı. City, beş maçtır mağlup oluyor.