Jose Mourinho Bu Kez Galatasaray Yöneticisini Hedef Aldı

Maç sonu açıklamalarıyla gündem belirleyen Jose Mourinho bugün de sert açıklamalar yaptı. Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamalarını hedef alan Mourinho 'mantıksız olan çok başka şeyler var' açıklaması yaptı. Mourinho, Ronaldo transferi iddialarına da sert çıktı. Jose Mourinho bu iddialar için 'futbolu bilmiyorlar' dedi. Mourinho'nun açıklamalarına Galatasaray maçı ardından cevap gelecek mi, hep birlikte göreceğiz.