Jose Mourinho Bu Kez Galatasaray Yöneticisini Hedef Aldı
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Jose Mourinho Bu Kez Galatasaray Yöneticisini Hedef Aldı
Maç sonu açıklamalarıyla gündem belirleyen Jose Mourinho bugün de sert açıklamalar yaptı. Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamalarını hedef alan Mourinho 'mantıksız olan çok başka şeyler var' açıklaması yaptı. Mourinho, Ronaldo transferi iddialarına da sert çıktı. Jose Mourinho bu iddialar için 'futbolu bilmiyorlar' dedi. Mourinho'nun açıklamalarına Galatasaray maçı ardından cevap gelecek mi, hep birlikte göreceğiz.
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Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2'lik skorla geçmeyi başardı. Maçın ardından gündemi yine Jose Mourinho belirledi.
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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı eleştiren Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'e yanıt veren Mourinho yine kendi üslubuyla soruları yanıtladı.
Jose Mourinho, "Sayın Galatasaray ikinci başkanı penaltının mantıksız olduğunu düşünüyorsa her hafta Galatasaray maçlarında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz" dedi.
Eyüpspor'da üç oyuncunun Galatasaray maçı öncesi cezalı olmasını hatırlatan Mourinho, "esela bir sonraki rakipleri üç oyuncusunun kart sınırındayken dördüncü sarı kartı görebiliyorlar. Mantıksız olan çok fazla şey var." açıklaması yaptı.
"Ronaldo, Fenerbahçe'ye gelir mi?" sorusuna "Eski dostunu ziyaret etmek için yemeğe gelebilir" dedi ve "Fenerbahçe'de oynamasını soruyorsanız ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da bunu yapanlar saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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