Fenerbahçe'ye Ocak Ayında Premier Lig'den Yıldız Geliyor: Antony İçin Karar Anı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe kadrosunu şimdiden güçlendirmek istiyor. Ocak ayı için dünya yıldızlarını radarına alan sarı lacivertlilere ilk aday Premier Lig'den... Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Antony ile ilgileniyor. Rekor bedelle Ajax'tan gelen Antony için Ocak ayında Manchester da kulüp arıyor. Kiralama dahil her seçeneği denemek isteyen Fenerbahçe'de Mourinho da Antony için istekli.