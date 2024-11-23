Fenerbahçe'ye Ocak Ayında Premier Lig'den Yıldız Geliyor: Antony İçin Karar Anı
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Fenerbahçe'ye Ocak Ayında Premier Lig'den Yıldız Geliyor: Antony İçin Karar Anı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe kadrosunu şimdiden güçlendirmek istiyor. Ocak ayı için dünya yıldızlarını radarına alan sarı lacivertlilere ilk aday Premier Lig'den... Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Antony ile ilgileniyor. Rekor bedelle Ajax'tan gelen Antony için Ocak ayında Manchester da kulüp arıyor. Kiralama dahil her seçeneği denemek isteyen Fenerbahçe'de Mourinho da Antony için istekli.
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Fenerbahçe , Kayserispor'u 6 golle geçerken zirve takibini de sürdürdü. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
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İkinci yarıda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe transfer temaslarına şimdiden başladı.
Menajer aracılığıyla sarı lacivertlilere önerilen ilk isim ise Manchester United'dan Antony oldu.
İngiliz basınına göre Ajax'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Antony'nin, uygun bir fiyata sarı-lacivertli kulübe kiralanabileceği belirtildi.
Teknik Direktör Jose Mourinho onay vermesi halinde Brezilyalı oyuncu, satın alma opsiyonu ile kiralancak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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