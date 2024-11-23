Gol Düellosunda Gülen Kayserispor'u 6-2 Yenen Fenerbahçe Oldu
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Gol Düellosunda Gülen Kayserispor'u 6-2 Yenen Fenerbahçe Oldu
Milli aranın ardından hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı. Sinan Kaloğlu yönetiminde başarılı bir tablo sergileyen Kayserispor 25 dakikada şoku yaşadı. İlk 25 dakikada üç gol bulan Fenerbahçe rakibinin golleriyle sarsılsa da yıldızlarıyla galibiyeti aldı. Oğuz Aydın performansıyla dikkat çekerken En-Nesyri de skora katı verdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi rakibine bir adım daha yaklaştı.
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Fenerbahçe milli aranın ardından çıktığı ilk maçta Kayserispor'a konuk oldu. Golle başlayan maç, gol düellosu şeklinde geçti.
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7. dakikada adeta Dusan Tadic'in penaltısıyla başlayan maçta Fenerbahçe erken bulduğu golün ritmiyle daha atak bir futbol sergiledi.
Bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın bir ilk daha yaşadı. Oğuz, 25 ve 26.dakikada attığı gollerle kısa sürede skoru 3-0 yaptı.
Kayserispor 43'te Djiku'nun kendi kalesine attığı golla umutlandı, 56'da skoru 3-2'ye getirdi. Tribünlerin beraberlik hesabı yaptığı dakikalarda sahneye Mert Hakan çıktı.
Mert Hakan Yandaş'ın başlattığı atakta En-Nesyri skoru 4-2'ye getirdi.
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Fenerbahçe rakibine galibiyetini kabul ettirdikten sonra daha rahat bir futbol sergiledi. Kostic'in sol bekten gelerek attığı golle maç 5-2'ye geldi.
Maçın son bölümünde bir kez daha Oğuz Aydın sahneye çıktı. Oğuz Aydın sol kanattan getirdiği topta boş durumdaki Szymanski'yi buldu. Szymanski'ye dokunmak kalan pozisyonda fark dörde çıktı ve 6-2 oldu.
Fenerbahçe, aldığı bu gollü galibiyetle bir maç fazlasıyla puan farkını Galatasaray'la ikiye indirdi. Galatasaray, 19.00'da Bodrumspor'a konuk olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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