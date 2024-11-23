Gol Düellosunda Gülen Kayserispor'u 6-2 Yenen Fenerbahçe Oldu

Milli aranın ardından hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı. Sinan Kaloğlu yönetiminde başarılı bir tablo sergileyen Kayserispor 25 dakikada şoku yaşadı. İlk 25 dakikada üç gol bulan Fenerbahçe rakibinin golleriyle sarsılsa da yıldızlarıyla galibiyeti aldı. Oğuz Aydın performansıyla dikkat çekerken En-Nesyri de skora katı verdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi rakibine bir adım daha yaklaştı.