Manchester City'nin Yıldızı Erling Haaland 65 Euro Ödemedi, Hapis Yatabilir

Futbolun yeni yıldızı Erling Haaland, City formasıyla gollerine devam ediyor. Her geçen gün yıldızı parlayan oyuncunun başı İsviçre mahkemeleriyle belada. İddialara göre Norveçli yıldız hapis bile yatabilir. Hapisle gündeme gelen olayın bedeli ise oldukça komik. Haaland 65 Euro ödemediği için hapse girebilir.