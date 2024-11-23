Manchester City'nin Yıldızı Erling Haaland 65 Euro Ödemedi, Hapis Yatabilir
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Manchester City'nin Yıldızı Erling Haaland 65 Euro Ödemedi, Hapis Yatabilir
Futbolun yeni yıldızı Erling Haaland, City formasıyla gollerine devam ediyor. Her geçen gün yıldızı parlayan oyuncunun başı İsviçre mahkemeleriyle belada. İddialara göre Norveçli yıldız hapis bile yatabilir. Hapisle gündeme gelen olayın bedeli ise oldukça komik. Haaland 65 Euro ödemediği için hapse girebilir.
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Norveç ve Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ilginç bir olayla gündeme geldi.
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İddiaya göre Erling Haaland, İsviçre'de 2023 yılında bir trafik cezasına çarptırıldı. İsviçre'den Blick'in haberleştirdiği olayda Haaland'ın cezası yaklaşık 65 Euro'ya denk geliyor.
Ancak yıllık geliri 20 milyon Euro'yu bulan Haaland bir yıldır bu cezayı ödemedi. Haberde yer verilen detaya göre Haaland bir yıldır 65 Euro'yu ödemediği için hapis riskiyle karşı karşıya.
Eğer Haaland İsviçre'ye giderse 65 Euro nedeniyle 1 gün hapis yatacak. Bu sezon City'nin fikstürde İsviçre takımıyla denk gelme şansı yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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