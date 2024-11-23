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Fenerbahçeli Sebastian Szymanski İçin Üç Kulüp Devrede: Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen

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Fenerbahçeli Sebastian Szymanski İçin Üç Kulüp Devrede: Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 15:36

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski için birden fazla kulübün devrede olduğu iddia edildi. Sabah'ın yaptığı haberde üç büyük kulübün Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. Napoli, Leverkusen ve Fiorentina gibi kulüplerin Sebastian Szymanski'ye talip olduğu haberleri servis edilirken, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Sebastian Szymanski, geçen sezon takıma iyi katkı sağlamış ve piyasa değerini yükseltmişti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Sebastian Szymanski, geçen sezon takıma iyi katkı sağlamış ve piyasa değerini yükseltmişti.

Ancak bu sezonki performansıyla skor katkısı bakımından beklentileri karşılayamayan Szymanski için birden fazla kulübün devrede olduğu iddia edildi.

Ancak bu sezonki performansıyla skor katkısı bakımından beklentileri karşılayamayan Szymanski için birden fazla kulübün devrede olduğu iddia edildi.

Sabah'ın aktardığı haberde İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Napoli'nin yanı sıra Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in de Szymanski'yi istediği öne sürüldü.

Sabah'ın aktardığı haberde İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Napoli'nin yanı sıra Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in de Szymanski'yi istediği öne sürüldü.

Güncel Transfermarkt değeri 19 milyon Euro olan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında.

Güncel Transfermarkt değeri 19 milyon Euro olan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı yapan Szymanski'nin takımdaki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı yapan Szymanski'nin takımdaki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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