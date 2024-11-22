Ebrar Karakurt'a Fenerbahçe mi Galatasaray mı Dediler, O Beşiktaş Marşı Söyledi

Ebrar Karakurt'un Beşiktaş sevgisini herkes biliyor. Özellikle futbol maçlarında hakem kararlarına tepkileri, derbilerde attığı tweetler hep gündem oluyor. Rusya'da da Beşiktaş'tan kopamayan Ebrar yine gündem oldu. Sunucunun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna Ebrar yine kendince cevap verdi. Beşiktaş marşıyla cevap veren Ebrar yine çok eğlendi.