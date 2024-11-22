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Ebrar Karakurt'a Fenerbahçe mi Galatasaray mı Dediler, O Beşiktaş Marşı Söyledi

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Ebrar Karakurt'a Fenerbahçe mi Galatasaray mı Dediler, O Beşiktaş Marşı Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2024 - 23:33

Ebrar Karakurt'un Beşiktaş sevgisini herkes biliyor. Özellikle futbol maçlarında hakem kararlarına tepkileri, derbilerde attığı tweetler hep gündem oluyor. Rusya'da da Beşiktaş'tan kopamayan Ebrar yine gündem oldu. Sunucunun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna Ebrar yine kendince cevap verdi. Beşiktaş marşıyla cevap veren Ebrar yine çok eğlendi.

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Filenin Sultanları hepimizi gururlandırırken Ebrar da takımın ön plana çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

Filenin Sultanları hepimizi gururlandırırken Ebrar da takımın ön plana çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

Ebrar tüm bunların yanında Beşiktaş sevgisi ile de ön plana çıkıyor. Fanatik Beşiktaşlı Ebrar'ın takımıyla ilgili paylaşımları gündem olmayı sürdürürken bu kez marş söylerken karşımıza çıktı.

Ebrar tüm bunların yanında Beşiktaş sevgisi ile de ön plana çıkıyor. Fanatik Beşiktaşlı Ebrar'ın takımıyla ilgili paylaşımları gündem olmayı sürdürürken bu kez marş söylerken karşımıza çıktı.

Katıldığı programda sunucunun "Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın?" sorusuna önce tercümanı Beşiktaş diye yanıt verdi. Ardından Ebrar kendini tutamadı.

Katıldığı programda sunucunun "Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın?" sorusuna önce tercümanı Beşiktaş diye yanıt verdi. Ardından Ebrar kendini tutamadı.

Ebrar'ın "Söyleyin Beşiktaş'tan bir büyük mü var? Olmaz olsun şampiyonluklar kupalar..." marşı ile stüdyoyu eğlendirdiği anlar Türkiye'de de çok konuşuldu.

Ebrar'ın "Söyleyin Beşiktaş'tan bir büyük mü var? Olmaz olsun şampiyonluklar kupalar..." marşı ile stüdyoyu eğlendirdiği anlar Türkiye'de de çok konuşuldu.

Ebrar'ın marş söylediği anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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